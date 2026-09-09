La Marca: “La visita a Manfredonia dell’assessora Leuzzi occasione di confronto”

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La visita a Manfredonia dell’assessora regionale all’Urbanistica e alla Casa, Marina Leuzzi, su invito di Europa Verde, è stata un’occasione importante di confronto sul futuro della nostra città.

La ringrazio per l’attenzione e la disponibilità dimostrate nei confronti del percorso che stiamo portando avanti.

Abbiamo illustrato il lavoro che l’Amministrazione comunale sta mettendo in campo sulla nuova pianificazione urbanistica, dall’adeguamento del PRG al PPTR alle varianti strategiche sul fronte mare e sulla riduzione del consumo di suolo, fino ai temi della rigenerazione urbana, della qualità degli spazi pubblici e della valorizzazione del territorio.

La presenza dell’assessora è stata, per noi, un importante segnale di vicinanza istituzionale della Regione Puglia: ascoltare vuol dire anche farsi presenti, incontrare, conoscere i territori e la sua gente.

L’incontro con l’assessora Leuzzi ci consegna quindi una certezza: Manfredonia non è sola in questo percorso. La Regione ha mostrato attenzione e disponibilità al confronto e questo rappresenta un valore importante per una città che sta cercando di costruire una nuova idea di futuro, una nuova visione di città.

Ringrazio ancora la Regione Puglia, l’assessora Leuzzi per essere stata a Manfredonia e tutti coloro che hanno contribuito a questo momento di confronto.

Il futuro della città si costruisce insieme, con coraggio, competenza e una visione condivisa.

Lo ha scritto su Facebook Domenico La Marca