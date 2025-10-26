Manfredonia, dolore per la morte della 38enne Alessandra: la giovane si è tolta la vita

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da stamani la comunità di Manfredonia è affranta per la notizia della dipartita di una giovane cittadina. Alessandra aveva 38 anni ed era originaria della provincia di Benevento. La giovane donna viveva da anni a Manfredonia, dove era flautista della New Generetion Wind Orchestra, oltre ad essere docente di musica. Una persona amata e stimata sia per il suo talento, ma anche per la sua innata dolcezza. Amici e conoscenti la ricordavo come una donna solare e disponibile con tutti.

Alessandra si è tolta la vita nella sua abitazione

Il corpo senza vita della giovane artista è stato rinvenuto questa mattina nella sua abitazione. Il personale del 118 è intervenuto tempestivamente, ma purtroppo non c’era più nulla da fare. Le autorità hanno da subito ricondotto le dinamiche dell’accaduto ad un caso di suicidio. Gli inquirenti dovranno indagare sulle cause che hanno spinto la donna a compiere il gesto estremo.

Dolore e cordoglio nella comunità sipontina

La notizia della prematura e tragica scomparsa di Alessandra si è diffusa in tutta la comunità sipontina. I colleghi della New Generetion Wind Orchestra la ricordano con affetto. In tanti hanno condiviso messaggi sui social per ricordarla con affetto. ” Cara e dolce Alessandra, mai avremmo voluto sentire la triste notizia del folle e disperato gesto che ti ha portato via da tutti noi. Lasci un enorme vuoto nei cuori della tua famiglia musicale. Il tuo sorriso sarà sempre vivo in noi” ha scritto uno dei suoi colleghi.