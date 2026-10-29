Helena Prestes inedita: “Ero un maschiaccio”, la rivelazione

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A due anni dall’esperienza all’interno della casa del Grande fratello, Helena Prestes continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica. In queste ore, la modella brasiliana è stata la protagonista di una piccola intervista rilasciata in collaborazione con una nota marca di prodotti per la cura della pelle per cui è testimonial. Nella pagina Istagram di Dr Kleein Cosmetics, l’intervistatrice pone alcune domande alla compagna di Javier Martinez. La donna chiede alla 36enne di San Paolo cosa avrebbe fatto se non avesse lavorato nel mondo dello spettacolo. Di qui, è arrivata la risposta di Helena Prestes, la quale ha ammesso: “Bella domanda, l’insegnante di yoga forse. Avrei più accesso alla natura, troppo telefono, troppo turco. Sai che mi piace stare alla naturale.” L’ex gieffina è un’amante della disciplina, tanto che non è insolito vederla condividere video sui social mentre prova alcune posizioni.

Helena Prestes è testimonial di un noto brand di cosmetici

Sempre nel corso dell’intervista, l’intervistatrice chiede ad Helena Prestea a che età abbia iniziato a prendersi cura della pelle. La replica della modella brasiliana non si è fatta attendere, ammettendo: “In realtà mai, perché sono sempre stata un po’ maschiaccio e facendo la modella ho imparato di più ad essere femminile.” La compagna di Javier Martinez è la testimonial di Dr Kleein Cosmetics. Pochi giorni fa, la donna si era recata a Roma dove aveva scattato uno shooting per il brand di cosmetici. Una collaborazione che verrà presto svelata sui social.