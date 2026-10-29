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DALLA FORESTA AL BORGO, VICO DEL GARGANO RACCONTA IL SUO AUTUNNO

Aperture straordinarie dell’Info point, cinque esperienze gratuite tra cultura, gastronomia e natura e nuovi servizi di accoglienza per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta del territorio, dall’autunno all’Epifania.

A Vico del Gargano l’autunno si scopre camminando: nel centro storico e tra i sapori della Festa d’autunno, tra il foliage in Foresta Umbra, in un viaggio virtuale e dal vivo nella storia di Monte Pucci, tra l’arte di Andrea Pazienza a San Menaio e in una visita teatralizzata per i piccoli esploratori del borgo. È questo il filo conduttore di “Autunno nel Borgo”, il progetto promosso da Consorzio Libero con Agenzia Scopro per il Comune di Vico del Gargano e l’Info Point, finanziato da Regione Puglia con Pugliapromozione, che, dal 30 ottobre 2026 al 6 gennaio 2027, affianca al potenziamento dell’accoglienza turistica cinque appuntamenti gratuiti su prenotazione.

“Vico del Gargano ha molto da offrire in ogni stagione: un patrimonio che vive nei luoghi, nelle tradizioni e nelle persone che li abitano – dichiara il sindaco, Raffaele Sciscio -. Con questo progetto vogliamo dare nuove occasioni per scoprirlo, sostenendo un’accoglienza che coinvolga la comunità e contribuisca a creare opportunità per le attività del territorio anche oltre l’estate”.

Ad aprire il programma, domenica 8 novembre, sarà il gusto di ritrovarsi con la “Festa d’autunno”. Alle ore 17 si partirà dall’Info Point per una passeggiata guidata nel centro storico; alle ore 18, in Piazza Castello, il racconto del borgo continuerà attraverso i suoi sapori, con una degustazione di paposcia vichese, olio extravergine d’oliva e pancotto.

Dalle strade del paese ai sentieri della foresta: domenica 15 novembre, alle ore 10, con ritrovo presso l’Elda Hotel, “Foliage in Foresta” condurrà i partecipanti tra i colori autunnali della Foresta Umbra, per conoscere il patrimonio naturalistico del Gargano e vivere il paesaggio con uno sguardo attento e rispettoso.

La scoperta proseguirà domenica 22 novembre con “Monte Pucci: un viaggio nella storia”, con appuntamento alle ore 11 all’Info Point. Il walking tour al Parco archeologico unirà la visita all’utilizzo di visori per la realtà aumentata e immersiva, offrendo nuove possibilità di lettura di questo patrimonio.

A dicembre il programma intreccerà arte e immaginazione. Lunedì 7, alle ore 20, racconti e proiezioni sulla Torre dei Preposti daranno vita ad “Andrea Pazienza 70, ritorno a San Menaio”, un omaggio al fumettista nel settantesimo anniversario della nascita e al suo legame con i luoghi delle sue vacanze.

Saranno invece i bambini i protagonisti di “Vico for kids – Vico del Gargano il paese delle meraviglie”, domenica 27 dicembre alle ore 11, con partenza dall’Info Point: una visita guidata teatralizzata trasformerà la passeggiata in un viaggio tra storie, leggende e curiosità, per conoscere Vico del Gargano attraverso il gioco e la meraviglia. L’appuntamento sarà accompagnato dalla presentazione della nuova guida illustrata del borgo dedicata ai più piccoli.

“Abbiamo costruito un programma che mette in relazione esperienze diverse, dai sapori locali alla natura, dall’archeologia all’arte, con un’attenzione particolare ai bambini – sottolinea l’assessora al Turismo, Porzia Pinto -. A queste proposte affianchiamo il potenziamento dell’Info Point, perché chi sceglie Vico possa trovare informazioni, orientamento e occasioni per conoscere più a fondo il territorio. L’accoglienza comincia proprio dalla capacità di accompagnare ogni visitatore nella scoperta”.

Il calendario è parte di un intervento più ampio che rafforza l’Info Point come punto di riferimento per chi arriva e per chi vuole conoscere meglio il territorio. Per tutta la durata del progetto, all’apertura ordinaria (da lunedì a giovedì ore 15.30-19.30, venerdì 09-13) si aggiungerà l’orario continuato dalle ore 9 alle 21 il sabato, la domenica, nei ponti e nei giorni festivi.

Il progetto prevede inoltre nuovi materiali informativi, una guida dedicata ai bambini e contenuti digitali per raccontare Vico del Gargano e accompagnare i visitatori alla scoperta del borgo e del territorio.

Per informazioni e prenotazioni: +39 0884 994666, infopointvicodelgargano@gmail.com.

Il programma è consultabile su www.infopointvicodelgargano.it e sui canali Facebook e Instagram @vicodelgargano.infopoint.