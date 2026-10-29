Ex concorrente del Grande Fratello Vip nella nuova edizione di Pechino Express: ecco chi

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Pechino Express è tra i programmi più attesi dal pubblico italiano. In queste ore, Sky ha svelato il cast che prenderà parte alla nuova edizione del format, che andrà in onda nel 2027 sulla piattaforma a pagamento. Tra i concorrenti spunta anche una nota ex gieffina. Si tratta di Elisabetta Gregoraci, che ha partecipato all’edizione del Grande fratello vip andata in onda nel 2020, la stessa in cui si innamorarono Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. L’ex moglie di Flavio Briatore è pronta a rimettersi in gioco in un nuovo reality show. La conduttrice sarà affiancata da sua sorella Marzia in questa nuova avventura. La partecipazione delle due che era stata anticipata per primo dal settimanale Chi.

Elisabetta Gregoraci dal Grande fratello vip a protagonista della nuova edizione di Pechino Express

Elisabetta Gregoraci sarà tra le protagoniste della nuova edizione di Pechino Express. L’ex concorrente del Grande fratello vip prenderà parte insieme alla sorella del programma che le porteranno a scoprire Cile, Argentina e Brasile. Insieme a loro presenti anche altri personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport tra cui Rocco Siffredi in coppia a Rózsa Tassi, la fidanzata di Elodie la ballerina Franceska Nuredini e Ginevra Festa Benji ma anche Fede Alessia Lanza e Andrea Fratino. Inoltre presenti anche l’atleta azzurro Andrew Howe in coppia a Tommaso Marino, Cleo Ungarelli e Dani Piccirillo ma anche Angela “Bella Fisica” Lin e Alessandro Zhu. Infine a chiudere il cast ci saranno Danilo da Fiumicino in coppia a Alessandro Pieravanti e Riccardo De Marco con Maria Bosco

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