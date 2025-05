Manfredonia, contributi per studenti con disabilità

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

CONTRIBUTI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ

È stato pubblicato l’avviso per l’erogazione di contributi economici destinati alle famiglie di studenti con disabilità certificata, privi di autonomia, iscritti e frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado nel Comune di Manfredonia. Il sostegno, predisposto nell’ambito delle misure promosse dai Servizi Sociali comunali, intende agevolare l’organizzazione autonoma del tragitto casa-scuola e ritorno, anche attraverso soluzioni quotidiane che ciascuna famiglia gestisce secondo le proprie possibilità, indipendentemente dall’utilizzo di un mezzo di trasporto. Possono beneficiare del contributo esclusivamente gli studenti con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale che non usufruiscono del servizio di trasporto comunale né risultano titolari di abbonamento annuale per la circolazione gratuita sugli autoservizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL).

“Con questo avviso – spiega l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente – vogliamo essere vicini concretamente alle famiglie che, ogni giorno, si prendono cura dei propri figli garantendo loro la possibilità di frequentare la scuola con dignità e continuità. Sappiamo bene quanto conti anche un piccolo gesto, come accompagnare un bambino a scuola, per costruire un percorso di autonomia e inclusione”.

Il contributo sarà riconosciuto in forma forfettaria, in relazione ai mesi di effettiva frequenza scolastica, tenendo conto anche della località di residenza e del numero di studenti con disabilità presenti nel nucleo familiare. Le domande potranno essere presentate entro giovedì 10 luglio 2025 alle ore 12.00, utilizzando il modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali in via San Lorenzo n. 47 oppure scaricabile dal sito istituzionale.

Per ogni informazione utile o chiarimento, è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali o consultare il testo completo dell’avviso sul sito del Comune di Manfredonia, nella sezione dedicata a Notizie e Avvisi.