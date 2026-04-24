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Manfredonia, chiuso per due giorni l’istituto San Lorenzo Maiorano

Vista la nota Prot. n. 24913 del 24/04/2026, con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo

Statale “Don Milani uno + Maiorano”, ha comunicato che nella riunione tenutasi il 21 aprile 2026

riguardo al coordinamento dei lavori del plesso “San Lorenzo Maiorano”, si è convenuto sulla necessità

di sospensione delle attività didattiche nei giorni 27 e 28 aprile 2026 per consentire la prosecuzione in

sicurezza degli interventi strutturali di miglioramento/adeguamento sismico dell’edificio scolastico “San

Lorenzo Maiorano”.



Visto e richiamato il verbale della suddetta riunione di coordinamento trasmesso dal Direttore dei lavori

con nota prot. 24946 del 24/04/2026;



Ritenuto pertanto necessario, disporre, con urgenza, la sospensione delle attività didattiche del plesso

“San Lorenzo Maiorano” dell’Istituto Comprensivo Statale “Don Milani uno + Maiorano”.



Visto l’art. 50 del D.lgs. 267/2000;



O R D I N A

per i motivi esposti in premessa, la sospensione, per tutte le classi, delle attività didattiche che si

svolgono nell’ istituto “San Lorenzo Maiorano” dell’Istituto Comprensivo Statale “Don Milani uno +

Maiorano”.



La presente ordinanza è inviata per competenza al USP di Foggia e al Dirigente Scolastico dell’Istituto

Comprensivo Statale “Don Milani uno + Maiorano”.



IL SINDACO

dott. Domenico la Marca