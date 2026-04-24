Manfredonia, chiuso per due giorni l’istituto San Lorenzo Maiorano
Manfredonia, chiuso per due giorni l’istituto San Lorenzo Maiorano
Vista la nota Prot. n. 24913 del 24/04/2026, con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
Statale “Don Milani uno + Maiorano”, ha comunicato che nella riunione tenutasi il 21 aprile 2026
riguardo al coordinamento dei lavori del plesso “San Lorenzo Maiorano”, si è convenuto sulla necessità
di sospensione delle attività didattiche nei giorni 27 e 28 aprile 2026 per consentire la prosecuzione in
sicurezza degli interventi strutturali di miglioramento/adeguamento sismico dell’edificio scolastico “San
Lorenzo Maiorano”.
Visto e richiamato il verbale della suddetta riunione di coordinamento trasmesso dal Direttore dei lavori
con nota prot. 24946 del 24/04/2026;
Ritenuto pertanto necessario, disporre, con urgenza, la sospensione delle attività didattiche del plesso
“San Lorenzo Maiorano” dell’Istituto Comprensivo Statale “Don Milani uno + Maiorano”.
Visto l’art. 50 del D.lgs. 267/2000;
O R D I N A
per i motivi esposti in premessa, la sospensione, per tutte le classi, delle attività didattiche che si
svolgono nell’ istituto “San Lorenzo Maiorano” dell’Istituto Comprensivo Statale “Don Milani uno +
Maiorano”.
La presente ordinanza è inviata per competenza al USP di Foggia e al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo Statale “Don Milani uno + Maiorano”.
IL SINDACO
dott. Domenico la Marca