[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, asilo nido e centro raccolta comunale finiti in secca?

Il 3 e il 10 marzo 2025 erano partiti con entusiasmo due progetti importanti per la città: il nuovo centro di raccolta comunale in viale Michelangelo e un asilo nido nei pressi della chiesa Santo Spirito.

Due opere fondamentali, promesse alla comunità con tempi certi: 180 e 240 giorni per la realizzazione.

Oggi, a distanza di mesi, quei cantieri sono fermi, arenati, sospesi nel silenzio.

Se un giorno dovessero diventare ‘cattedrali’, aggiunge Manzella, la sola consolazione sarà, che almeno non sorgono nel deserto, ma nel cuore di una città che merita rispetto, impegno e trasparenza.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane