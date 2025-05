Manfredonia: arriva l’English Summer Camp, ecco come partecipare

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È arrivato finalmente…

l’English Summer Camp 2025 🇬🇧

firmato Hey Teacher 😉

📍 Dove: Regio Hotel Manfredi

🗓️ Quando: Dal 9 al 22 giugno, Dal lunedì al sabato

⏰ Orario: 9:00 – 13:00

🎯 7-14 anni

Un mix esplosivo di divertimento e Inglese con:

🎓 Lezioni in aula multimediale

🗣️ Speaking con madrelingua inglese

🏊‍♀️ Utilizzo Piscina e campi sportivi

⚽ Giochi di squadra in lingua

🍪 Merenda mattutina

🚌 Servizio navetta incluso

🛡️ Assicurazione compresa

Non il solito camp estivo… ma un’esperienza unica per imparare davvero a parlare inglese!

Nel nostro English Summer Camp, i ragazzi non saranno semplici spettatori, ma protagonisti attivi, immersi in un contesto dinamico ed esclusivo dove l’inglese si parla, si vive, si respira ogni giorno!

Attraverso giochi 🎲, attività creative 🎨, laboratori 🧪, sport 🏀 e momenti di vita quotidiana, utilizzeremo uno dei metodi più efficaci per apprendere la lingua: l’apprendimento naturale attraverso la conversazione e l’esperienza diretta.

👉 Come funziona il Camp?

I partecipanti, suddivisi per fasce d’età, svolgeranno a rotazione diverse attività:

📚 Lezioni in aula con insegnanti qualificati

🏊 Attività in piscina

🤹 Giochi di squadra e dinamiche di gruppo in lingua

🗣️ Sessioni di speaking con docente madrelingua durante la settimana

Il tutto in un contesto sicuro, allegro e immersivo, dove ogni giornata è pensata per stimolare la comunicazione e la collaborazione… rigorosamente in inglese!

⚠️ Affrettati! Le iscrizioni stanno per chiudersi.

‼️ Sconto speciale per 2 iscrizioni ‼️

Contattaci ora per info e prenotazioni 😉

☎️ 389 2153655