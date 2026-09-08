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“Borgo in Bianco”: giovedì 10 settembre a Palazzo Dogana la presentazione della manifestazione

Il centro storico di Vieste si prepara alla serata dedicata ai vini bianchi e alle bollicine, in programma sabato 19 settembre. La conferenza stampa nella Sala della Ruota, a Foggia.

Torna a Vieste “Borgo in Bianco”, la manifestazione che porta tra i vicoli e le corti del centro storico una selezione di vini bianchi e bollicine, in programma sabato 19 settembre a partire dalle ore 19.00.

L’iniziativa sarà presentata alla stampa giovedì 10 settembre alle ore 10.30, nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana, a Foggia. Nel corso dell’incontro saranno illustrati il programma della serata, le cantine e le realtà coinvolte, il percorso di degustazione lungo il borgo antico e il valore dell’iniziativa all’interno della strategia di promozione enogastronomica e turistica del territorio.

La manifestazione è promossa dalla Città di Vieste insieme ad AIS Puglia – Delegazione di Foggia e all’Associazione Centro Storico Vieste, in una collaborazione che unisce la competenza dei sommelier, l’esperienza delle realtà associative del borgo e l’impegno dell’Amministrazione comunale nella valorizzazione del centro storico.

“Borgo in Bianco” conferma la scelta di accompagnare la stagione con proposte capaci di unire qualità enologica, identità dei luoghi e accoglienza, offrendo a residenti e visitatori un’occasione di incontro nel cuore più autentico della città.

Alla conferenza stampa prenderanno parte i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Vieste e gli organizzatori della manifestazione, che resteranno a disposizione dei giornalisti per interviste e dichiarazioni al termine dell’incontro.