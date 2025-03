[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, 16 marzo 1978, il peso della DC ed il rapimento di Moro

Manfredonia – RICORDO quel giorno, ero attorniato da mille gabbiani ed io – in mezzo a loro – seduto leggevo il giornale. Apprendo la notizia: Aldo Moro è stato rapito.

In quegli anni a Manfredonia la ‘Democrazia Cristiana’ occupava la zona popolare e più alta della città. Giovanissimo, sentivo parlare di un uomo di grande spicco ed umanità come Moro, signore dai gesti educati e dal carattere buono. Arrivava in piazza di sera, anche se a volte la mattina visitava qualche scolaresca, un anno toccò a San Francesco da Paola.Si me lo ricordo ancora quella 850 Fiat, quando invocava il nome dello statista Moro, lanciando i bigliettini con la sua foto. Ora non c’è più il suo sguardo ampio sul futuro. Moro voleva stravolgere la politica marcia, ma il tempo gli ha lasciato solo un ricordo: come l’ora dell’oggi che è fatta di cero.

A cura di Claudio Castriotta