Maltempo, neve sulle Alpi e allerta gialla al Sud

Il maltempo continua a interessare l'Italia in questo weekend di gennaio. Neve sulle Alpi occidentali e forti piogge previste al Sud, con allerta gialla su tre regioni.Le previsioni per oggiIl cielo s...

Il maltempo continua a interessare l'Italia in questo weekend di gennaio. Neve sulle Alpi occidentali e forti piogge previste al Sud, con allerta gialla su tre regioni.

Le previsioni per oggi

Il cielo si presenta molto nuvoloso o coperto su gran parte del Nord Italia, con deboli piogge in Piemonte ed Emilia Romagna. La neve cade sulle Alpi occidentali a partire da 1000-1200 metri di quota. Sulle isole maggiori e sulla Calabria previsti rovesci anche intensi.

Allerta gialla della protezione civile

La protezione civile ha diramato allerta gialla per Calabria, Sicilia e Sardegna. Previsti forti temporali sull'area etnea e sui Peloritani, con possibili allagamenti nelle zone costiere. Venti di burrasca attesi su tutto il settore tirrenico meridionale.

Accumuli nevosi sulle montagne

Buone notizie per gli appassionati di sci: gli accumuli sui rilievi alpini superano i 15 centimetri in alcune località. Le stazioni sciistiche del Piemonte segnalano condizioni ottimali sulle piste. Limone Piemonte e Bardonecchia tra le località più innevate.