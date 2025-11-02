[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Luca Pernice presenta “Parlatene! Mafia e antimafia in Capitanata”

“Parlate di mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene”.

E’ il famoso appello che il giudice Paolo Borsellino lanciava per scuotere la società civile dall’indifferenza, invitando tutti a non tacere, a non voltarsi dall’altra parte, ma a informare, discutere e analizzare il fenomeno mafioso in tutte le sue forme, perché solo attraverso la conoscenza e la memoria si può sperare di sconfiggerlo.

E’ quello che cercheremo di fare – chi vorrà esserci – il 3 novembre a Palazzo Dogana a Foggia nel corso della presentazione del mio ultimo libro “Parlatene! Mafia e antimafia in Capitanata” delle Edizioni la meridiana

Il racconto delle vittime e delle persone impegnate in percorsi dell’antimafia non è solo memoria, ma un insegnamento di etica civile e coraggio. Insegna, soprattutto ai giovani, che si può e si deve scegliere la via della legalità, della trasparenza e della giustizia sociale.

In sostanza, non si tratta di spaventarli, ma di dare loro la conoscenza e il senso di responsabilità necessari per essere cittadini attivi che non delegano ma agiscono per un futuro più libero e giusto. Il silenzio alimenta la mafia; la conoscenza alimenta la libertà.