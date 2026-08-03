Lory difende Sabrina dopo Temptation Island: “Non è giusto ferire così le persone”

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Sabrina Soussi è stata criticata ferocemente sui social a causa del suo avvicinamento al single Lory durante il suo percorso a Temptation Island, a differenza del fidanzato che invece ha conquistato ampiamente l’approvazione del pubblico.

Nel villaggio la ragazza doveva dimostrare all’ex fidanzato che poteva ancora fidarsi di lei, da un po’ di tempo infatti lui era convinta che lo aveva tradito. Sabrina Soussi non solo ha rivolto molte critiche e insulti all’ormai ex fidanzato, ma ha anche ammesso il tradimento e si è subito avvicinata a Lorenzo Ferrari deludendo Giovanni Grazioso ogni giorno di più.

Temptation Island, Lory prende le difese di Sabrina Soussi: cosa ha detto l’ex tentatore sui social

Sin dall’inizio il single Lory ha catturato l’interesse di Sabrina Soussi che ha fatto di tutto per creare un certo feeling tra loro, in un’occasione gli ha anche chiesto di baciarla. Alla fine il bacio tra loro c’è stato e questo le ha fatto fare i conti con altre dure critiche sui social.

Nelle scorse ore Lorenzo Ferrari tramite una storia postata su Instagram in modo del tutto inaspettato ha difeso l’ex fidanzata di Giovanni Grazioso. Il ragazzo ha detto che prima di insultare pesantemente una persona bisognerebbe guardarsi allo specchio perché non crede che chi sta facendo certi commenti negativi sia perfetto. Ha poi aggiunto: “Cerchiamo di non esagerare perché dall’altra parte ci sono delle persone che hanno dei sentimenti e io credo che non sia giusto ferirle in questa maniera“.