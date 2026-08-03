Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 3 al 9 agosto e classifica per tutti i segni: 5 stelle ai Gemelli

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 3 al 9 agosto, i Gemelli vivono un momento favorevole in amore e ritrovano l’armonia. Sul lavoro, nonostante un po’ di stanchezza, devono proseguire dritti verso i propri obiettivi.

I nativi del Leone ritrovano l’entusiasmo sentimentale grazie a un grande fascino che riaccende le coppie e aiuta chi è single. In ambito professionale godono di una spinta eccezionale che permette di sbloccare i progetti in sospeso e fare un salto di qualità.

I nati sotto il segno della Bilancia entrano in una fase molto fortunata per i sentimenti, perfetta per fare importanti progetti a due. Sul lavoro superano le vecchie difficoltà e, con il favore di Giove, possono realizzare i progetti più ambiziosi prestando attenzione alle invidie.

Oroscopo e classifica dal 3 al 9 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, hai dei vecchi fantasmi da scacciare? Non lasciare che le incomprensioni passate alzino un muro tra te e chi ami. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la soluzione è guardare avanti e progettare insieme il futuro. Se sei single, lanciati nella mischia senza paure: il passato è passato! In ambito lavorativo, la tua grinta è imbattibile. Con Giove e Saturno dalla tua parte, ti attende una bella fase di ripresa e crescita professionale. Mantieni la rotta, fidati delle tue capacità e affronta ogni ostacolo a testa alta. (4 stelle, settimana molto buona)

Toro – In amore, Venere ti restituisce quella serenità di coppia che ti mancava da un po’. Se sei single, preparati a incontri stimolanti e ricchi di passione. Lasciati andare con più leggerezza, soprattutto tra mercoledì e giovedì, quando la Luna nel segno accenderà le tue emozioni. In ambito lavorativo, occhio al portafoglio e ai contratti! Le previsioni astrologiche di Paolo Fox rivelano che l’arrivo di Mercurio richiede prudenza: niente firme d’impulso o scelte affrettate. Con un pizzico di pazienza, costruirai basi davvero solide per la tua carriera. (4 stelle, settimana buona)

Gemelli – In amore, con Marte, Saturno e Venere dalla tua parte, hai una voglia matta di condividere e metterti in gioco. I rapporti di lunga data ritrovano armonia, mentre se sei solo potrai fare conoscenze stuzzicanti semplicemente mostrandoti più aperto. Non farti frenare dai vecchi timori. In ambito lavorativo, anche se ti trascini un po’ di stanchezza, questo è il momento di tirare dritto verso i tuoi obiettivi, ignorando le chiacchiere da corridoio. All’orizzonte ci sono ottime occasioni: ascolta il tuo sesto senso tra venerdì e sabato. (5 stelle, settimana fantastica)

Cancro – In amore, hai le emozioni a fior di pelle e potresti pretendere un po’ troppo dal partner. Sfrutta questi giorni per capire quanto vi sentite davvero vicini. Se non hai un legame, evita di fare paragoni con le ex storie. Mostrare le tue fragilità si rivelerà la tua vera forza, specialmente domenica. In ambito lavorativo, con Mercurio nel segno hai la mente nettamente lucida. Come rivelano le previsioni astrologiche di Paolo Fox, è il momento perfetto per sistemare le questioni e riorganizzare il tuo lavoro. Ti basta solo agire con metodo e la giusta calma. (3 stelle, settimana buona)

Paolo Fox, oroscopo e classifica della settimana 3-9 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, il cielo riaccende l’entusiasmo! Le coppie ritroveranno una grande intesa, mentre se cerchi l’amore potrai fare leva su un fascino travolgente. È l’occasione giusta per mettere una pietra sopra ai vecchi rancori e vivere i sentimenti in totale libertà. In ambito lavorativo, il Sole e Giove ti danno una spinta eccezionale. Quei progetti rimasti in sospeso tornano a correre e le tue idee troveranno finalmente il giusto sostegno. La tua carriera è pronta al salto di qualità: dimostra a tutti quanto vali! (5 stelle, settimana fantastica)

Vergine – In amore, anche se Venere cerca di scaldarti il cuore, la tua mania di analizzare tutto rischia di bloccarti. Non vivisezionare ogni gesto di chi ti sta accanto e fai parlare le emozioni. Se sei single, un nuovo incontro ti stuzzicherà: non correre a giudicare e dai tempo al tempo. In ambito lavorativo, la tua attenzione è tutta puntata sulle tue ambizioni. Non innervosirti se i risultati non sono immediati: stando all’oroscopo di Paolo Fox, le risposte che aspetti stanno arrivando. Continua a lavorare con il tuo solito metodo. (4 stelle, settimana buona)

Bilancia – In amore, parte una fase davvero fortunata per i tuoi sentimenti! L’ingresso di Venere nel segno ti regala fascino da vendere e un’intesa speciale in coppia. Se cerchi l’amore, avrai la strada spianata verso incontri importanti. È il momento ideale per fare grandi progetti a due. In ambito lavorativo, il periodo no dell’inizio anno è finalmente un ricordo. Con Giove di nuovo favorevole, le stelle spingono i tuoi progetti più ambiziosi. Organizza ogni dettaglio nei minimi particolari e fai attenzione alle invidie attorno a te. (5 stelle, settimana fantastica)

Scorpione – In amore, arriva una ventata di pace e la possibilità di ricucire un rapporto che si era incrinato. Lascia da parte il rancore. Per i cuori solitari ci saranno colpi di scena inattesi capaci di far battere il cuore, soprattutto domenica grazie alla Luna. In ambito lavorativo, stai rivedendo la lista delle tue priorità e lo stress accumulato potrebbe farti scontrare con colleghi o superiori. Seguendo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, in questo periodo la mossa migliore è staccare la spina per qualche giorno e ricaricare le pile. (4 stelle, settimana buona)

La settimana 3-9 agosto secondo Paolo Fox: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, Venere e Mercurio riaccendono la tua passione. Se ti senti chiuso in una gabbia, sentirai il bisogno di un confronto sincero. Serve un buon equilibrio tra la tua amata libertà e la vita di coppia. Se sei single, ti attrarranno persone dinamiche e travolgenti. La tua vita professionale compie un bel passo avanti grazie a Giove e Saturno. Se mantieni un atteggiamento proattivo, saprai cogliere le occasioni migliori al volo. Non lasciarti distrarre dai piccoli imprevisti di tutti i giorni. (5 stelle, settimana fantastica)

Capricorno – In amore, le stelle ti chiedono di ritrovare un po’ di serenità interiore. Di recente il lavoro ti ha prosciugato, ed è ora di tornare a dedicare attenzioni a chi ami. Se sei single, tieniti pronto: ci sono conoscenze interessanti all’orizzonte che meritano di essere approfondite. In ambito lavorativo, il cielo promette bene, soprattutto se hai un’attività autonoma. Saturno ti suggerisce di non fidarti di chi è poco trasparente, mentre Giove ti aiuta a risolvere un intoppo pratico. Da domenica, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, tutto scorrerà con molta più fluidità. (4 stelle, settimana buona)

Acquario – In amore, Venere torna a proteggere i tuoi sentimenti. Se c’è fiducia, la sintonia diventa fantastica e la voglia di fare progetti insieme cresce. Se cerchi ancora l’anima gemella, nei prossimi giorni aspettati un colpo di fulmine davvero intenso! In ambito lavorativo, hai una gran voglia di voltare pagina e tentare strade nuove. La misura è colma e saprai mettere bene in chiaro cosa non intendi più tollerare. Ottimo momento per allacciare contatti e avviare nuove collaborazioni. (3 stelle, settimana discreta)

Pesci – In amore, fai attenzione a come ti esprimi: qualche frase di troppo potrebbe essere fraintesa. Mantieni i toni calmi ed evita di fare polemica. Chi è in coppia chiarirà i dubbi passati, mentre i single dovrebbero chiudere definitivamente con il passato per accogliere il nuovo. In ambito lavorativo, dopo un periodo di stallo, il tuo panorama lavorativo torna a schiarirsi. Ritrovi la lucidità e la grinta di sempre. Stando alle previsioni astrologiche di Paolo Fox, è l’ora di fare il punto della situazione e pianificare con cura le tue prossime mosse. (4 stelle, settimana buona)