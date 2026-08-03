La Promessa, anticipazioni dal 10 al 16 agosto: Petra peggiora e la servitù si mobilita

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La settimana di La Promessa, in onda dal 10 al 16 agosto su Rete 4, porta nuovi scossoni nella tenuta, tra decisioni difficili, rapporti incrinati e tensioni che coinvolgono sia la servitù sia i signori del palazzo. Il ritorno di Pía sembra sempre più lontano, mentre Curro e Angela vivono un momento decisivo per il loro futuro. Donna Petra peggiora rapidamente e le ragazze della servitù cercano di sostenerla, scatenando l’ira di Cristobal. Adriano pensa di lasciare La Promessa con i suoi figli e Vera prende una decisione che potrebbe cambiare tutto.

Ma cosa succederà tra Curro e Angela? Perché Adriano vuole lasciare la tenuta? E quale verità spinge Vera verso la sua famiglia biologica?

Curro e Angela tra ripensamenti e nuove speranze a La Promessa: la fuga torna possibile

La settimana si apre con un clima di incertezza. Il ritorno di Pía appare impossibile: Leocadia interviene per impedire ad Alonso di immischiarsi nella vicenda, lasciando la servitù in un clima di sconforto. Intanto Curro vive giorni difficili. Angela ha ripensamenti sulla loro fuga, teme le conseguenze e non sa se sia davvero il momento giusto per rischiare tutto. Lope, vedendo il ragazzo abbattuto, prova a incoraggiarlo e a ricordargli quanto il loro amore sia forte.

Nonostante le paure, Curro e Angela decidono di provarci ancora una volta. La loro storia, sempre più intensa, diventa uno dei fili narrativi centrali della settimana. La possibilità di un futuro insieme torna a farsi strada, anche se il pericolo è dietro l’angolo.

Petra peggiora, la servitù si mobilita e Cristobal reagisce con durezza

Le condizioni di Donna Petra peggiorano rapidamente. La governante non riesce più a gestire le sue responsabilità e Maria, Teresa e Vera decidono di aiutarla, prendendo in mano parte del suo lavoro. Un gesto di solidarietà che però infastidisce profondamente Don Cristobal. L’uomo non tollera che la servitù si organizzi senza il suo consenso e continua a imporre il rigido sistema dei “tre errori gravi”, creando un clima di paura e tensione.

Nel frattempo, Adriano vive un momento di profonda crisi. Dopo la partenza di Catalina, pensa seriamente di lasciare La Promessa con i suoi figli. La sola idea scuote l’intera famiglia, soprattutto il marchese e Martina, che temono di perdere un altro punto di riferimento nella tenuta.

Manuel, invece, cerca di ricucire l’amicizia con Tono. Gli promette che non continuerà a indagare su Enora, nel tentativo di riportare un po’ di serenità tra loro.

Vera vuole ricongiungersi alla sua famiglia biologica: una scelta che può cambiare tutto

La settimana si chiude con un altro nodo importante: Vera scopre che Lope si è incontrato di nuovo con Federico. La notizia la spinge a ribadire la sua intenzione di ricongiungersi con la famiglia biologica, nonostante il rischio di esporsi a suo padre. La giovane vive un conflitto interiore che la porta a prendere decisioni impulsive, mentre Lope cerca di capire come sostenerla senza peggiorare la situazione.

Ricardo, intanto, si presenta davanti al marchese per chiedere il ritorno di Pía al palazzo. Alonso, però, risponde di non poter fare nulla: la decisione è nelle mani di Cristobal, e questo rende la situazione ancora più complessa.

La Promessa continua così a intrecciare storie di amore, paura, scelte difficili e segreti che emergono poco alla volta. Le puntate dal 10 al 16 agosto preparano nuovi colpi di scena e lasciano aperte domande che troveranno risposta nelle settimane successive.