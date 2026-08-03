Forbidden Fruit 4, anticipazioni 10-14 agosto: Feride sospetta di Yildiz e Cagatay si avvicina

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La settimana di Forbidden Fruit 4 dal 10 al 14 agosto si apre con una serie di equivoci, tensioni familiari e nuovi intrecci sentimentali che promettono di movimentare gli episodi pomeridiani di Canale 5. Le dinamiche tra Yildiz, Hasan Ali, Cagatay e Feride diventano sempre più complesse, mentre Sahika e Mert continuano a scontrarsi e un nuovo personaggio, Cenk, entra in scena con un colpo di fulmine improvviso. La soap turca, amatissima dal pubblico italiano, prosegue con un ritmo serrato e una trama che intreccia gelosie, strategie e alleanze inattese.

Ma cosa spinge Feride a sospettare di Yildiz? Quale ruolo avrà Cagatay nei nuovi episodi? E cosa sta preparando Hasan Ali nell’ombra?

Forbidden Fruit: Feride sospetta di Yildiz e scoppia un nuovo equivoco nella famiglia

La settimana si apre con una tensione che coinvolge direttamente Feride. La donna teme che Hasan Ali voglia portarle via suo figlio e decide di affrontarlo. Quando arriva da lui, però, lo trova sul divano in compagnia di Yildiz. La scena, fraintesa completamente, la porta a credere che i due siano amanti. Un equivoco che rischia di alimentare nuove gelosie e di complicare ulteriormente i rapporti familiari.

Nel frattempo, Cagatay invita Yildiz a cena. Lei, durante la serata, scatta una foto che ritrae l’uomo insieme al piccolo Halit Can, un gesto che potrebbe avere conseguenze inattese nelle dinamiche tra i personaggi. Parallelamente, Sahika e Mert si scontrano ancora una volta, confermando una tensione che sembra destinata a esplodere.

Zehra e Mert in crisi, mentre Hasan Ali impone un accordo e trama contro Ender

La crisi tra Zehra e Mert diventa sempre più evidente. Asuman, intuendo la situazione, propone a Zehra un’idea insolita: aprire insieme un Avocado Bar. Una proposta che nasce come tentativo di distrarla e darle una nuova prospettiva, ma che potrebbe trasformarsi in un progetto concreto. Intanto Emir provoca un equivoco con un biglietto romantico che finisce nelle mani sbagliate, irritando Suat e creando un nuovo momento di caos.

Hasan Ali, consapevole delle tensioni tra Sahika e Mert, li obbliga a trovare un accordo. Tuttavia, dietro questa apparente mediazione, nasconde un piano segreto contro Ender. La sua strategia si muove nell’ombra e promette di cambiare gli equilibri della settimana, aggiungendo un ulteriore livello di suspense alla trama.

L’arrivo di Cenk e il colpo di fulmine per Yildiz: una nuova storia prende forma

La settimana si arricchisce anche di un nuovo personaggio: Cenk, amico di Cagatay. L’uomo incontra Yildiz e ne rimane immediatamente affascinato. Il colpo di fulmine è evidente e apre la strada a una possibile nuova storyline che potrebbe complicare ulteriormente la vita sentimentale della protagonista. La presenza di Cenk introduce un elemento di novità che si intreccia con le tensioni già presenti, creando un mix di emozioni e possibili sviluppi futuri.

Forbidden Fruit 4 continua così a giocare con equivoci, gelosie e strategie, mantenendo alta l’attenzione del pubblico. Le puntate dal 10 al 14 agosto preparano nuovi scontri, nuove alleanze e un intreccio sempre più fitto attorno a Yildiz, Hasan Ali e Cagatay.