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Cambio di programmazione su Canale 5: L’Erede si ferma e va in stand-by

Mattia Gaglio28 Settembre 2026
Serah de l'Erede (Screen Mediaset Infinity)
Serah de l'Erede (Screen Mediaset Infinity)
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Cambio di programmazione per Canale 5, che ha modificato la prima serata del venerdì. Dal 25 settembre, infatti, lo spazio precedentemente occupato da L’Erede è stato affidato a un secondo appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip.

La serie turca con Yılmaz si è fermata dopo la puntata del 18 settembre, senza arrivare alla conclusione della prima stagione. Dei 35 episodi originali, in Italia ne sono stati trasmessi finora 14.

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Per il momento non è stata comunicata una nuova data di messa in onda. La sospensione non equivale però a una cancellazione definitiva: resta da capire se Mediaset deciderà di riproporre la serie in prima serata oppure di inserirla in un’altra fascia del palinsesto.

Nel frattempo, chi vuole recuperare le puntate già trasmesse può trovarle su Mediaset Infinity, piattaforma Mediaset alla quale è possibile accedere gratuitamente da qualsiasi dispositivo mobile.

Manfredonia Isole Tremiti
Mattia Gaglio28 Settembre 2026