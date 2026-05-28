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Tutto quello che c’è da sapere per “La Notte dei Rosati” a Manfredonia

Viabilità, parcheggi, programma e consigli utili per vivere al meglio l’evento di sabato 30 maggio

Ancora poche ore, poi sarà finalmente tempo di Puglia Rosé – La Notte dei Rosati. Cresce l’attesa a Manfredonia per uno degli appuntamenti più attesi della stagione, in programma sabato 30 maggio presso il suggestivo Porto Turistico Marina del Gargano. L’evento, organizzato da Studio360, nasce con l’obiettivo di valorizzare il vino rosato come esperienza culturale, territoriale e contemporanea, all’interno di una cornice elegante e coinvolgente. Oltre 150 etichette provenienti dall’Italia e dall’estero animeranno il porto turistico, trasformandolo in un grande percorso di degustazione tra musica, convivialità, incontri e atmosfera. Una serata pensata per chi ama il vino, ma anche per chi desidera semplicemente vivere un’esperienza diversa, autentica e di qualità.

Viabilità e parcheggi

Per chi vive a Manfredonia, il consiglio è quello di raggiungere il porto turistico a piedi, così da vivere con maggiore tranquillità la serata ed evitare possibili rallentamenti nelle aree più vicine all’evento. Per tutti coloro che arriveranno da fuori città o avranno necessità di utilizzare l’auto, saranno disponibili diverse aree parcheggio situate a pochi minuti dal porto turistico. Tutte le aree consentono di raggiungere comodamente a piedi l’ingresso della manifestazione:

* Largo Cesarano

* Largo Baselice

* Molo di Ponente

Orari e programma della giornata

L’apertura ufficiale dell’evento è prevista alle ore 19 con il brindisi inaugurale alla presenza di organizzatori, istituzioni, partner e aziende partecipanti.

Già dalle ore 16, però, sarà possibile ritirare il proprio kit degustazione presso l’infopoint allestito all’ingresso del porto turistico. Chi ha acquistato il ticket in prevendita potrà così evitare le code e accedere con maggiore facilità all’evento.

Alle ore 17 spazio invece a uno degli appuntamenti più attesi della giornata: “Vino Rosa: eleganza senza tempo”, incontro dedicato al vino rosa d’annata organizzato in collaborazione con Slow Wine, la guida ai vini più diffusa in Italia.

La partnership con Slow Wine

Una collaborazione di assoluto prestigio che conferma il profilo culturale e qualitativo della manifestazione. “Siamo orgogliosi – afferma Alessandro Marra, vice curatore nazionale di Slow Wine – di esserci in un evento che punta a dare valore al vino rosa. Trasmetteremo un concetto di grande valore, parlando di vini che spesso vengono definiti in etichetta rosati. Altri però si chiamano Chiaretto, oppure Cerasuolo, perché la tradizione e la legge li definisce in questo modo. Per questo il termine “rosato” per definire ogni vino rosa, è riduttivo e rischierebbe di non cogliere a pieno fantastico e variegato mondo dei vini rosa”. Un momento di confronto e approfondimento che anticiperà la grande festa serale sul porto turistico, dove il pubblico potrà degustare una selezione dei migliori vini proposti dalle cantine presenti, accompagnato da musica dal vivo, installazioni luminose e una delle location più affascinanti della Puglia.

Come acquistare il Wine Kit online

Acquistare in anticipo permette di saltare la fila al botteghino e vivere la serata con maggiore comodità sin dall’arrivo. È ancora possibile acquistare i ticket in prevendita direttamente online sul sito ufficiale: http://www.lanottedeirosati.it

Il Wine Kit include:

* Calice ufficiale dell’evento

* Portacalice

* 5 degustazioni vino