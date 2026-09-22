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Meteo, arriva l’autunno: venerdì la giornata più piovosa

Nei prossimi giorni l’atmosfera si farà via via più dinamica e fresca sul nostro Paese a causa dell’ingresso di un nucleo d’aria fresca in discesa dal Nord Europache provocherà un peggioramento del quadro meteorologico, soprattutto tra Giovedì 24 e Venerdì 25 Settembre.

Lo scrive IlMeteo.it

Il peggioramento più significativo si registrerà nella giornata di Venerdì 25 Settembre , quando il vortice, collocato a ridosso delle regioni meridionali, provocherà condizioni di marcata instabilità, con un parziale coinvolgimento anche delle regioni centrali, in particolare del versante adriatico, settori dove si verificheranno piogge sempre più frequenti.

La fase instabile non durerà a lungo: segnali di miglioramento si registreranno sul finire del weekend, quando verosimilmente tornerà ad affermarsi un campo di alta pressione, destinato a rinforzarsi soprattutto da Domenica 27 e a persistere almeno fino all’inizio di Ottobre.