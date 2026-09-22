Oroscopo di Paolo Fox del 22 settembre: Capricorno, dai spazio al cuore

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 22 settembre, i nativi del Capricorno riscoprono la priorità degli affetti mettendo da parte la carriera. I nati sotto il segno dell’Acquario ritrovano l’intesa con una persona cara grazie a una maggiore apertura emotiva. Infine, i Pesci possono ottenere grandi successi o intuizioni decisive entro venerdì grazie alla loro determinazione.

Oroscopo di martedì 22 settembre: da Ariete a Cancro

Ariete – Cerchi risposte chiare in amore. Sul lavoro qualche rallentamento non dipeso da te ha frenato il ritmo, ma la rivalsa è vicina: serve solo un pizzico di pazienza in più.

Toro – Senti un po’ di stanchezza arretrata che rischia di renderti nervoso e creare qualche scintilla di troppo con il partner. Stacca la spina e ricarica le pile.

Gemelli – Questioni pratiche e impegni di lavoro richiedono tutta la tua concentrazione. Oggi hai un’occasione d’oro per far sentire la tua voce e pretendere ciò che ti spetta.

Cancro – Addio Luna storta: ritrovata grinta ed energia! Se hai iniziato una nuova sfida professionale o cambiato ruolo, capirai finalmente di aver preso la decisione giusta.

Paolo Fox e l’oroscopo del giorno 22 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – La routine finisce per rubare spazio ai sentimenti, portando a galla nodi mai sciolti davvero. È il momento di affrontarli a viso aperto.

Vergine – Qualche pensiero di natura economica continua a stuzzicare le tue preoccupazioni. Sul lavoro muoviti con cautela e riservatezza, evitando passi falsi o pettegolezzi.

Bilancia – Un legame o un progetto partito da poco inizia a mettere radici solide. Grazie alla spinta favorevole di Giove, ogni nuovo inizio ha un’ottima marcia in più.

Scorpione – Con Venere nel tuo cielo cresce il fascino e torna la voglia di buttarsi in amore. Entro il fine settimana, tra giovedì e venerdì, potrebbe arrivare quella svolta che attendi.

Previsioni astrologiche per la giornata di martedì 22 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Hai una gran fame di novità: cambiare aria o frequentare ambienti diversi dal solito potrebbe darti l’ispirazione ideale per dare una svolta alla tua routine.

Capricorno – La carriera resta fondamentale, ma in questi giorni senti che la tua priorità assoluta torna a essere chi ami. Dai spazio al cuore.

Acquario – Parlare di ciò che provi ti viene molto più naturale. Questa nuova apertura permette di ritrovare l’intesa e la serenità con una persona cara dopo tanta tensione.

Pesci – Mettendoci tutta la tua grinta, entro venerdì riuscirai a raccogliere frutti importanti o ad avere un’intuizione geniale capace di darti le risposte che cercavi.