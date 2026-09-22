Il Paradiso delle Signore, spoiler 22 settembre: arriva Carla Fracci?

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Oggi martedì 22 settembre andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore su Rai 1. Al centro dell’episodio ci sarà ancora una volta la grande sfilata per la Camera della Moda Italiana. Roberto avrà infatti un’idea ambiziosa per rendere l’evento ancora più prestigioso. Il direttore del Paradiso ha chiesto a Cesare di provare a invitare Carla Fracci. Convincere la celebre étoile, però, non sarà affatto semplice. La possibile presenza della ballerina entusiasmerà soprattutto Simona, grande fan della Fracci. Nel frattempo, alla Galleria Milano Moda, Iacopo presenterà a Odile la sua idea creativa. La proposta dello stilista, però, non convincerà affatto la giovane. Anche Riccardo sarà protagonista della puntata e tenterà di ricucire una frattura familiare.

Il suo obiettivo sarà favorire una riconciliazione tra Marta e Adelaide.

Roberto vuole Carla Fracci al Paradiso

La sfilata per la Camera della Moda Italiana si avvicina e Roberto vuole trasformarla in un appuntamento memorabile. Il direttore del Paradiso ha recentemente chiesto a Cesare di fare il possibile per invitare Carla Fracci a presenziare all’evento.

Tuttavia, vedremo che l’impresa sarà tutt’altro che semplice e non sarà facile ottenere il sì da parte dell’étoile. Roberto dovrà quindi affidarsi alla mediazione di Cesare per tentare di portare al Paradiso una delle figure più celebri della danza italiana.

La notizia farà particolarmente felice Simona, grande ammiratrice della Fracci, che verrà coinvolta nell’organizzazione dell’evento. La possibile presenza della ballerina rappresenterà dunque anche un momento speciale per lei.

Odile boccia le idee di Iacopo

Intanto alla Galleria Milano Moda proseguiranno i preparativi per la sfilata. Iacopo presenterà a Odile la propria idea creativa, ma la ragazza non sembrerà affatto convinta della proposta del nuovo stilista.

Il loro rapporto professionale continuerà quindi a essere complicato, proprio mentre l’evento della Camera della Moda si avvicina.

Riccardo tenta di riavvicinare Marta e Adelaide

Spazio anche alla famiglia Guarnieri. Riccardo, intenzionato a ricucire i rapporti tra i suoi familiari, organizzerà una cena al Circolo con l’obiettivo di favorire un riavvicinamento tra Marta e Adelaide.

Resta da capire se il suo tentativo riuscirà davvero a mettere da parte le tensioni che hanno caratterizzato gli ultimi avvenimenti. La puntata del 22 settembre si preannuncia quindi importante sia per il futuro della sfilata sia per gli equilibri familiari. Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16.00; le puntate sono disponibili in differita su Raiplay.

FONTI:

Raiplay

TVSerial.it

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