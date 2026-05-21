L’oroscopo di Branko del 21 maggio: la stagione dei Gemelli parte col botto

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Secondo l’oroscopo di Branko del 21 maggio, i Gemelli entrano nella loro stagione astrologica con una settimana vivace, comunicazione vincente grazie a Mercurio e grandi stimoli in amore. I nativi della Bilancia beneficiano dell’energia di Marte, ma devono prestare molta attenzione alla salute e non esagerare a causa di una Venere delicata. Infine, i nati sotto il segno del Capricorno hanno l’assoluta necessità di staccare la spina, rallentare i ritmi lavorativi e concedersi del relax all’aria aperta per svuotare la mente dallo stress.

Oroscopo di giovedì 21 maggio: da Ariete a Cancro

Ariete – La Luna si sposta nel segno del Cancro e ti spinge a guardarti indietro, riaccendendo la scintilla di ricordi meravigliosi. Ma le previsioni astrologiche di Branko ti invitano a guardare avanti: sei un segno di fuoco e l’estate in arrivo (insieme all’ultimo scorcio di primavera) accenderà passioni travolgenti. Il grande protagonista dei prossimi mesi sarai tu, insieme ai tuoi sentimenti.

Toro – Luna e Venere si stringono la mano nel segno del Cancro e ti regalano un momento magico. Secondo le previsioni astrologiche di Branko, per te si apre un capitolo del tutto nuovo: è il momento perfetto per fare chiarezza nel tuo cuore e decidere cosa conta davvero. Le stelle ti invitano a mettere da parte i doveri per fare spazio agli affetti, mentre un Marte super energico accende la tua passione!

Gemelli – Benvenuto nella tua stagione astrologica! Preparati a vivere un compleanno memorabile. Secondo le previsioni astrologiche di Branko, ti attende una settimana vibrante e piena di stimoli, perfetta per i tuoi gusti. Mercurio ti dona una marcia in più: le tue parole incantano chiunque e fare nuove conoscenze sarà un gioco da ragazzi. È il momento perfetto per single e coppie per buttarsi in avventure intriganti e vivere l’amore a mille all’ora.

Cancro – La Luna sbarca nel tuo segno e scatena un vero terremoto emotivo, nel bene e nel male! Secondo l’oroscopo di Branko, l’intesa amorosa è alle stelle grazie al supporto di Marte, Venere e Giove. Che cosa aspetti? Se sei single è il momento perfetto per buttarsi nei nuovi incontri, mentre se hai già un partner, lasciati travolgere da una splendida ondata di passione.

Branko e l’oroscopo del giorno 21 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – Secondo l’oroscopo di Branko, certe situazioni e progetti di lavoro hanno ormai fatto il loro tempo. È arrivato il momento di voltare pagina, abbracciare il cambiamento e andare a caccia di nuovi stimoli professionali. Se qualcosa ti va stretto, non avrai paura di lasciartelo alle spalle per inseguire un obiettivo decisamente più stimolante.

Vergine – Preparati a una giornata di grandi successi! L’oroscopo di Branko ti anticipa il favore di diversi pianeti, pronti a regalarti una carica pazzesca. Tutto ciò che deciderai di fare in queste 24 ore – e nei prossimi giorni – lascerà il segno. Concentrati sui tuoi traguardi e spicca il volo.

Bilancia – Secondo l’oroscopo di Branko, hai Marte dalla tua parte: una splendida spinta energetica che ti regalerà ottimi vantaggi. Attenzione però alla salute, minata da un transito di Venere decisamente delicato. Ascolta i segnali del tuo corpo ed evita di tirare troppo la corda; un blocco forzato a letto è l’ultima cosa di cui hai bisogno in questo momento!

Scorpione – Secondo le previsioni astrologiche di Branko, Marte potrebbe fare il furbetto e spuntare proprio sul più bello per metterti i bastoni tra le ruote. Niente panico, però: in questo momento hai una marcia in più e nulla può scalfirti davvero! Sfrutta questa scia positiva per sfornare idee vincenti da giocarti al meglio. Fai brillare il tuo intuito!

Previsioni astrologiche per la giornata di giovedì 21 maggio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – L’atmosfera intorno a te si è finalmente calmata, ma fai attenzione al Sole in opposizione: potrebbe creare qualche scintilla nei rapporti con gli altri, sia in amore che sul lavoro. Le previsioni astrologiche di Branko suggeriscono anche di ascoltare Marte, che ti invita a rallentare il ritmo e a prenderti cura di te. Per quanto riguarda il cuore, c’è un pensiero speciale che continua a bussare alla tua porta… non ignorarlo, segui il tuo istinto!

Capricorno – Se ne hai la possibilità, stacca la spina e regalati un giorno di ferie. Se invece devi proprio lavorare, rallenta il ritmo concedendoti piccole pause e, soprattutto, una bella camminata all’aria aperta. Secondo le previsioni astrologiche di Branko, l’obiettivo di oggi è solo uno: svuotare la mente ed evitare che lo stress accumulato in queste ore superi il livello di guardia.

Acquario – Secondo le previsioni astrologiche di Branko, con Marte in posizione critica e contraria è il momento di tirare il freno a mano e mantenere la calma. Ti aspettano responsabilità importanti, ma hai tutte le carte in regola per superarle a testa alta e senza ansie. Nel frattempo, tieni gli occhi aperti: il cuore potrebbe riservarti qualche bella sorpresa!

Pesci – Il Sole in Gemelli ti mette i bastoni tra le ruote e ti sprona a tutelare l’armonia domestica, ma l’oroscopo di Branko ti rassicura: è solo una nuvola passeggera. Nelle prossime ventiquattro ore, infatti, complici i favori di Venere, Giove e della Luna, la tua carriera è pronta a fare un balzo da gigante!