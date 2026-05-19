Oroscopo di Branko del 20 maggio: il Cancro inizia un nuovo capitolo

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Secondo l’oroscopo di Branko del 20 maggio, i Gemelli faranno nuove affascinanti conoscenze e vivranno momenti intensi. I nativi del Cancro inizieranno un capitolo molto più stimolante, superando un periodo grigio. Infine, i nati sotto il segno dello Scorpione dovranno frenare gli impulsi per evitare scontri con il partner. Anche se favoriti nella comunicazione da Mercurio e Venere, avranno ancora vecchi sassolini da togliersi, cosa che dovranno fare usando la diplomazia.

Oroscopo di mercoledì 20 maggio: da Ariete a Cancro

Ariete – Secondo l’oroscopo di Branko, le questioni finanziarie tornano a bussare alla tua porta, ma questa volta con ottime notizie. Sono in vista accordi cruciali capaci di dare una svolta decisiva alla tua carriera. Un piccolo consiglio: non farti assorbire del tutto dagli affari. Chi ti ama ha bisogno di te, quindi ritaglia uno spazio speciale per il partner.

Toro – Si sta aprendo una nuova pagina della tua vita. Le previsioni astrologiche di Branko confermano che l’universo ti sta spingendo a staccare la spina dagli affari per concentrarti sulle relazioni che contano davvero. È il momento di fare spazio solo a sentimenti sinceri, allontanando chi si è dimostrato falso o poco leale nei tuoi confronti.

Gemelli – Preparati a fare nuove, affascinanti conoscenze e a lasciarti travolgere da momenti ad alto tasso di intensità. La sfera professionale tornerà a essere la tua priorità assoluta, ma non temere la fatica: la tua inventiva e il tuo intuito formidabile ti faranno fare faville.

Cancro – L’oroscopo di Branko annuncia l’inizio di un capitolo decisamente più stimolante, perfetto per lasciarsi alle spalle un periodo decisamente grigio. Ti senti rigenerare anche nel corpo: dopo qualche acciacco che ti ha causato ansia e stress, finalmente stai ritrovando la tua forma migliore e una ritrovata serenità.

Branko e l’oroscopo del giorno 20 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – Il peggio sta passando. Grazie all’ottimo aspetto del Sole e di Mercurio, l’aria intorno a te si fa decisamente più leggera, anche se un briciolo di spossatezza e di irritazione fa ancora sentire i suoi effetti. Non fare tutto da solo: apriti al confronto e accetta il supporto di chi può offrirti spunti davvero preziosi.

Vergine – Senti crescere dentro di te una voglia matta di fuggire dalla solita routine. Secondo l’oroscopo di Branko, il fine settimana capita a pennello: sfruttalo per pianificare qualcosa di speciale insieme a chi ami. In questo momento hai solo bisogno di circondarti di affetti autentici e provare emozioni vere.

Bilancia – Dopo un periodo decisamente tortuoso, la Luna Crescente vi aiuta a sbloccare la tua situazione. Secondo l’oroscopo di Branko, stai acquisendo una nuova sicurezza nei tuoi mezzi e la tua autostima è alle stelle: questa spinta ti spingerà ad ampliare i tuoi contatti e attirerà imperdibili occasioni sul lavoro.

Scorpione – In questa giornata ti conviene tirare un po’ il freno a mano e placare i tuoi bollenti spiriti, se non vuoi rischiare un vero e proprio scontro frontale con il partner. È pur vero che, grazie a Mercurio e Venere, comunicare ti viene molto meglio, ma l’oroscopo di Branko ti ricorda che ci sono ancora dei vecchi sassolini nelle scarpe da togliere. Fallo usando l’arma della diplomazia.

Previsioni astrologiche per la giornata di mercoledì 20 maggio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Arrivi da un periodo splendido, in cui hai dimostrato una grinta pazzesca nel superare ogni ostacolo. Eppure, da qualche giorno, la spossatezza e il nervosismo stanno bussando alla tua porta. L’oroscopo di Branko ti avverte: Marte ti chiede di tirare il freno a mano. Metti da parte i troppi impegni e regalati il riposo che meriti.

Capricorno – Grazie a un Marte super favorevole, stai finalmente ritrovando la tua leggendaria lucidità mentale. Certo, il peso di alcune responsabilità si fa sentire e ti crea una forte pressione interna, ma tieni duro: secondo l’oroscopo di Branko, questa giornata ha in serbo per te una bellissima sorpresa capace di svoltarti l’umore.

Acquario – Ultimamente hai dato davvero troppo a chi ti circonda, facendoti carico di pesi che non ti spettavano. Per questo ora senti il bisogno assoluto di fermarti e tirare il fiato. La ricompensa, però, è vicina: questa giornata promette di accendersi con momenti d’amore decisamente travolgenti.

Pesci – Parola d’ordine: cautela. L’oroscopo di Branko ti suggerisce di misurare bene le parole e di muoverti con furbizia e diplomazia per difendere i tuoi interessi. In questo periodo il rischio di gaffe e imprevisti sarà piuttosto alto, motivo per cui farei un bel respiro prima di aprire bocca. Più silenzio, meno problemi.