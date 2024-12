Lorenzo Spolverato furioso al Grande Fratello, nuovo scontro con Shaila: la regia censura

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mercoledì sera Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno messo fine alla loro relazione al Grande Fratello dopo un’accesa discussione. Lui non ha nascosto il suo disappunto quando l’ha vista ballare in modo sensuale con Alfonso D’Apice, lei però sostiene che questo è il suo lavoro e deve accettarlo. Dopo un animato battibecco hanno deciso di lasciarsi e la situazione ad oggi non è cambiata.

In questi giorni i due gieffini hanno più volte parlato del loro rapporto e della rottura. Ieri notte si sono confrontati di nuovo ma la discussione ha preso una brutta piega dando vita ad uno scontro alquanto animato. Lorenzo Spolverato ha spiegato a Shaila Gatta che è diffidente perché la sua fiducia in passato è stata tradita ed è stato male. Lei però ha cercato di fargli capire che non lo tratta certo male perché in passato ha avuto fidanzati che l’hanno deluso, non comprende quindi la sua giustificazione.

Lorenzo Spolverato perde la calma e sbotta contro Shaila: furia censurata al GF

Nella notte Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno continuato a discutere nella casa più spiata d’Italia e i loro animi sono diventati sempre più accesi. In preda alla furia lui si è scagliato contro la gieffina, la scena però è stata censurata, la regia infatti è corsa ai ripari cambiando inquadratura.

Deluso e amareggiato dopo il confronto con l’ex velina il gieffino si è sfogato con alcuni concorrenti del Grande Fratello. A detta sua la situazione con la ballerina è solo peggiorata dopo aver cercato di chiarire e continueranno a restare separati. Lorenzo Spolverato ha rivelato di aver scoperto alcune cose di Shaila che non gli piacciono e non è pronto ad affrontare. A parer suo non riescono a darsi felicità a vicenda ed è per questo che è meglio mettere un punto definitivo alla loro relazione.