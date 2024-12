Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ai ferri corti al Grande Fratello: “È stato bello, finisce qui”

Il rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello continua ad essere caratterizzato da molti alti e bassi. Passano infatti da romantici momenti in cui si dichiarano il loro amore a scontri piuttosto accesi che fanno vacillare la loro relazione. Cosa è successo nelle scorse ore? Tra loro è scoppiata una furiosa lite nella casa più spiata d’Italia, il gieffino è sbottato dopo aver visto la fidanzata impegnata in un sensuale balletto con Alfonso D’Apice.

Mentre discutevano animatamente Lorenzo Spolverato ha accusato la gieffina di essere stata poco rispettosa nei suoi confronti perché gli ha spiattellato in faccia quel balletto quando è uscito dal confessionale. Più volte ci ha tenuto a precisare che non è geloso o matto, ha anche detto che se lei è fatta così a lui non piace. Il gieffino pensa che Shaila Gatta gli butta addosso le sue insicurezze e lo fa stare male.

Rottura definitiva tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: cosa si sono detti al GF

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta litigano al GF (Screen video Mediaset Infinity)

Di fronte alla scenata di gelosia del fidanzato Shaila Gatta gli ha più volte detto che stava esagerando. Lui però ha ribadito che non ascolta le sue insicurezze e lo rende pesante. A parer suo era felice quando ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello e vuole recuperare quella serenità. Lorenzo Spolverato ha poi aggiunto: “Ora in casa possiamo anche non considerarci. È stato bello, finisce qui e non necessito di altro.”

Più volte l’ex velina si è messa a ridere per l’atteggiamento di Lorenzo Spolverato, atteggiamento che ha infastidito ancora di più il gieffino. Shaila Gatta ha detto al ‘fidanzato’ che stava facendo una brutta figura e lo ha invitato a risolvere i suoi problemi. Ha poi concluso dicendo: “Finisce qui? Io sono questa e se non ti piace ciao. Ma sei ridicolo!“. Al Grande Fratello i due riusciranno a risolvere le loro incomprensione come hanno già fatto più volte nella casa o questa volta la rottura sarà definitiva? Non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà tra loro.