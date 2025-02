Luca Calvani contro Lorenzo Spolverato: “Non ha vinto con me, al GF non sta mostrando il suo lato migliore”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A distanza di qualche settimana dalla sua eliminazione Luca Calvani si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni in merito al percorso vissuto al Grande Fratello e tra le varie cosa non ha potuto fare a meno di parlare anche di Lorenzo Spolverato.

Il loro rapporto non era sereno nella casa più spiata d’Italia, più volte infatti hanno discusso e si sono attaccati. L’ex gieffino però non pensa che la partita tra loro l’abbia vinta Lorenzo Spolverato, infatti non lo considera responsabile della sua eliminazione. Luca Calvani ha infatti precisato che sono stati Tommasi Franchi e Luca Giglioli a mandarlo in nomination al Grande Fratello ed è quindi grazie alla loro scelta che è uscito.

Luca Calvani critica Lorenzo Spolverato, vincerà lui il Grande Fratello?

Durante l’intervista rilasciata al settimanale Chi l’ex gieffino ha fatto sapere che si è ritrovato ad affrontare al Grande Fratello un televoto con cinque potenziali finalisti. A parer suo il risultato non dipende solo da una singola mossa di gioco, ma è l’insieme di complesse dinamiche. Secondo lui Lorenzo Spolverato è un giocatore, ma non è stato lui a mandarlo via dalla casa più spiata d’Italia.

Riferendosi ancora al fidanzato di Shaila Gatta ha detto: “Mi sembra lanciatissimo e a furor di popolo, non credo stia mostrando il suo lato migliore, ma anche questo tipo di personaggi ha un suo pubblico”. Con le sue parole Luca Calvani ha quindi lasciato intendere che Lorenzo Spolverato potrebbe vincere l’attuale edizione del Grande Fratello anche se lui non crede che se lo meriti.