L’isola dei famosi, Veronica Gentili: “Ecco perché sono stata scelta”

il debutto di Veronica Gentili all’Isola dei famosi è imminente. Infatti, dopo una lunga esperienza in vari programmi di inchiesta su Rete 4 la sua conduzione delle Iene, per la giornalista si apre una nuova avvetura televisiva, questa volta riguardante i reality. Veronica ha dunque voluto rivelare il suo stato d’animo riguardante questa nuova esperienza televisiva. Ha spiegato, inoltre, perché secondo lei sarebbe stata scelta, non risparmiando alcune impressioni sui naufraghi, Simona Ventura, che quest’anno sarà presente nelle vesti di opinionista, e Pierpaolo Pretelli (nuovo inviato). Andiamo a vedere le sue dichiarazioni.

Veronica Gentili: le sue impressioni sull’Isola dei famosi

Nel corso di un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, Veronica Gentili ha detto la sua sull’Isola dei famosi. Ha dunque svelato quelli che, a suo dire, sarebbero i motivi per cui Mediaset ha scelto lei per la conduzione del reality: “Sono molto emozionata. No, non me l’aspettavo ed è stata una grandissima sorpresa. Mediaset voleva riportare il reality allo spirito originario e in quest’ottica ha chiamato me, per dare un taglio giornalistico più scarno, in modo da tirare fuori dal racconto di fatti e persone tutto ciò che è possibile”. In seguito, Veronica ha espresso il suo parere su alcuni naufraghi che sono stati confermati: “Sono persone che hanno tutte qualcosa da raccontare, come un vissuto importante. Come Chiara Balistreri, vittima di stalking da parte dell’ex fidanzato. O l’attore Mirko Frezza, passato da frequentare la strada ad aiutare gli altri. E ancora, Patrizia Rossetti, emblema della donna di spettacolo che si metterà in gioco con tutta la sua umanità e normalità. L’attrice siciliana Loredana Cannata, vegana, crudista e amante degli animali. E infine Cristina Plevani, che torna in un reality dopo aver vinto nel 2000 il primo Grande Fratello, allontanandosi dalle scene”. Alla fine, Veronica ha speso qualche parola anche sulla nuova opinionista, Simona Ventura, e su Pierpaolo Pretelli, che quest’anno assumerà le vesti di inviato: “Sono molto felice. Simona è una grande donna, ironica e sagace, che sa cogliere le sfumature. Pierpaolo ha entusiasmo, ha proprio voglia di andare lì, di scoprire un’altra realtà e fare questa esperienza”.

Cristina Plevani tra i naufraghi

Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, sarà una dei naufraghi dell’edizione 2025 dell’Isola dei famosi. Il personaggio televisivo sarà inoltre ospite oggi pomeriggio a Verissimo per parlare della sua nuova esperienza. Dopo diversi anni passati lontano dalla TV, ora Cristina è pronta a mettersi in gioco in questa nuova avventura. Dopo la sua vittoria al Grande Fratello avvenuta nel lontano 2000, Cristina fu ospite di diversi programmi Mediaset, tra cui Buona Domenica. Nel 2001 le fu affidata una rubrica, dal titolo Tutto questo è Beautiful per poi divenire inviata di Verissimo al Festival di Sanremo. Nel 2004 è da segnalare la sua presenza a Uomini e Donne in qualità di tronista.