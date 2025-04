Pierpaolo Pretelli all’Isola: la confessione del nuovo inviato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pierpaolo Pretelli sarà il nuovo inviato de L’isola dei famosi, lo storico reality show che ripartirà su Canale 5 dal 7 maggio 2025. Dal profilo social del reality, Pierpaolo, ex velino ed ex gieffino, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa i suoi sentimenti a pochi giorni dalla partenza per l’Honduras. Pretelli ha confessato di essere molto emozionato: «Ho già cominciato a fare la valigia. Una grande valigia poiché saranno ben 10 lunghe settimane. Non vedo l’ora di partire e di vivere questa avventura anche se non sarò un naufrago, sarà un’esperienza indimenticabile. Mi mancherà la mia creatura, il mio piccolo Kian e Giulia. Cosa farò prima di partire? Mangerò ben due pizze, perché so che lì sulle pizze ci stanno ancora lavorando. Ma magari porterò un po’ di italianità».

L’entusiasmo di Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli è molto emozionato per questo suo ruolo inedito in qualità di inviato. Fatto sta che se da una parte ha espresso felicità, dall’altra il personaggio televisivo ha esternato la sua tristezza nel dover lasciare il piccolo Kian, nato lo scorso 10 gennaio dall’amore con Giulia Salemi. I due si sono conosciuto durante la loro permanenza al Grande Fratello e, nonostante un periodo di crisi durato un anno, il loro amore si è sempre più rafforzato. Pierpaolo e Giulia sono adesso inseparabili e il loro primo pensiero è far crescere il loro piccolo Kian. Cosa dire poi delle loro carriere? Due ragazzi brillanti che hanno ancora tutta la vita davanti per poter crescere artisticamente. Per Pretelli e Salemi si prospetta un grande futuro nel mondo dello spettacolo.

Il ritorno di Simona Ventura

Simona Ventura, volto storico dell’Isola dei famosi, tornerà nell’inedita veste di opinionista, dopo essere stata sia conduttrice che naufraga per ben 8 anni. Nel corso di un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, la donna di spettacolo ha spiegato perché ha accettato questo nuovo ruolo, affermando: “Mi piace molto. Per cui, quando mi è stato proposto, ho accettato volentieri perché penso di poter essere di supporto innanzitutto a lei”. Poi ha scherzato sul reality, che ormai conosce alla perfezione: “Sono lʼunica al mondo che ha fatto tutti e tre i ruoli. Poi quando ho visto il logo del programma ho detto: “Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più?”. Simona ha ammesso che ci siano stati dei cambiamenti nelle dinamiche e nei tempi del reality, ma lei è pronta a tutte queste novità: “Non so come sarò, sicuramente di appoggio. Questo programma è imprevedibile, anche nella sua organizzazione. Non lo facevo dal 2011 e mi sono resa conto che è diventato tutto più veloce. Voglio sapere tutto dei naufraghi e ho delle spie. Arrivare così velocemente è bello, imprevedibile, non ti puoi preparare molto ma almeno non ti sale lʼansia”.