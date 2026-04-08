Grande Fratello Vip, quando finisce su Canale 5? Svelata la data

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Il Grande Fratello Vip è tra i programmi che stanno tenendo alta l’attenzione del pubblico italiano. L’ultima puntata condotta da Ilary Blasi con la partecipazione straordinaria di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici ha totalizzato il 16% di share per un totale di 2 milioni di telespettatori. Ascolti in crescita per un’edizione che era partita in grande difficoltà. Nel frattempo, Deainira Marzano ha lanciato un’indiscrezione in merito alla durata del Grande Fratello vip. Secondo quanto riportato dalla nota esperta di gossip, quest’edizione del reality show chiuderà i battenti il prossimo 5 maggio sui teleschermi di Canale 5. Niente prolungamento com’era trapelato da alcune indiscrezioni riportate in rete.

La finale del Grande Fratello Vip prevista il 5 maggio

La finale del Grande Fratello Vip potrebbe andare in onda il prossimo 5 maggio sui teleschermi di Canale 5. Mediaset ha deciso di non prolungare quest’edizione del reality show sia per gli ascolti non proprio brillanti ma anche per gli impegni di Ilary Blasi. La bionda conduttrice sarà impegnata a giugno nelle registrazioni della nuova edizione di Battiti Live, il programma musicale che tornerà in onda da luglio in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. Per l’ex moglie di Francesco Totti sarà un’estate piena di impegni.