L’Isola dei famosi: come sta Loredana Cannata dopo l’incidente?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Momenti di pura tensione hanno monopolizzato l’attenzione degli spettatori di Canale 5 nella finale dell’Isola dei Famosi. Loredana Cannata. L’attrice è stata impegnata in una prova estrema di apnea in Honduras e ha rischiato grosso quando i suoi capelli si sono incastrati alla sbarra della struttura a cui si teneva. In un crescendo di ansia e panico generale, lo staff è intervenuto prontamente. Ora, dopo il grande spavento, e giorni di ansia da parte dei fan per le sue condizioni di salute, la 49enne ha finalmente parlato: ecco come sta davvero.

Le prime parole di Loredana Cannata dopo l’incidente

Al suo rientro in Italia, Loredana ha voluto ringraziare i fan tramite i suoi social. “Sono tornata a casa, avrei voluto fare un video saluto, ma da alcune ore sto facendo degli accertamenti importanti” ha scritto, segnalando l’importanza del controllo medico tanto atteso. Ha quindi espresso profonda gratitudine: “Grazie a tutte le persone che mi hanno votata anche in finale… Mi fate commuovere… Vi aggiornerò sulla mia salute”. Nel corso della sfida in apnea, Loredana ha trattenuto il respiro per superare il tempo di 1’30”. A 40 secondi dal termine, è rimasta intrappolata alla sbarra della gabbia sott’acqua. In pochi attimi lo staff è intervenuto e ha liberato l’attrice tagliando i capelli bloccati. Loredana ha raccontato: “Pensavo di non farcela, stavo cercando di tornare su. Prendevo acqua e ho pensato che potevo non farcela”. E inoltre: “Battevo la testa contro la sbarra… mi è venuto un bozzolo enorme”. Nel frattempo, la paura era palpabile tanto in studio quanto tra i telespettatori: “Vi prego, correte” ha implorato Veronica Gentili, visibilmente scossa. L’ex interprete di Elena Parodi ne Il Bello delle Donne è stata eliminata al televoto finale, ma ha lasciato il segno con il suo coraggio. Oggi, tuttavia, la priorità è il recupero. Il pubblico non dimentica: molti commenti online hanno sottolineato che l’incidente avrebbe dovuto portarla alla vittoria. Un utente ha scritto: “Mi si è fermato il cuore. Dopo quello che ha subito meritava di vincere”. Al suo ritorno in Italia, Loredana si è immediatamente sottoposta agli opportuni esami post-incidente: test neurologici e controlli al cranio sono in corso, per accertare l’entità dell’ematoma. La sua voglia di rassicurare – anche se con cautela – è un segnale positivo della sua determinazione. Ha promesso che appena possibile aggiornerà ulteriormente i suoi sostenitori. L’incidente di Loredana Cannata all’Isola dei Famosi ha trasformato un reality in un momento di viva solidarietà collettiva. Ora, dopo i danni fisici e il grande spavento, non resta altro che aspettare il suo prossimo segnale di ritorno alla normalità. Buona guarigione Loredana!