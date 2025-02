[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’IMPORTANZA DELLE CERTIFICAZIONI PER LE AZIENDE

Foggia, 6 febbraio 2024 – Cosa sono le certificazioni ISO e perchè sono così importanti? Il convegno “Le certificazioni ISO: come dare valore alla tua azienda”, che si terrà venerdì 7 febbraio alle ore 15.00 presso la sede dell’Associazione Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, darà tutte le risposte.L’incontro è dedicato a tutte le aziende e i professionisti che desiderano comprendere appieno il valore di queste certificazioni e come queste possano contribuire a migliorare la qualità, l’efficienza e la sostenibilità delle imprese.



In un contesto economico competitivo, adottare uno o più standard ISO può fare la differenza, permettendo alle imprese di ottimizzare i propri processi, ridurre i rischi e attrarre nuovi clienti. L’incontro offre un’opportunità unica di approfondire temi cruciali e ottenere così informazioni preziose per il proprio business.



L’incontro sarà condotto dall’esperta Sabrina Paola Piancone, architetto. Svolge attività di ricerca, di progettazione e gestione di piani a supporto della crescita aziendale, con particolare riferimento ai processi di internazionalizzazione e innovazione. Gestisce ufficio delle dogane, coordina attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto. Consulente e formatrice in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro DLGS 81/08. Docente universitario presso l’università Mercatorum. Consulente in materia di sicurezza, fa parte del Comitato tecnico scientifico dell’Ancors, a supporto del governo per la stesura delle norme. Scrittrice di libri in materia di sicurezza sul lavoro