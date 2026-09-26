Temptation Island 2026, chi è Noemi De Vincentis e cosa è successo con Rosario fidanzato di Alessandra Ciociola

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Il ritorno di fiamma tra Rosario Monetti e Alessandra Ciociola, mostrato nello speciale di Temptation Island del 14 settembre, sembrava aver chiuso una storia tormentata. Rose, lacrime, promesse: tutto lasciava pensare a un nuovo inizio. Ma fuori dallo studio, la realtà è diventata molto più complessa. A parlare è Noemi De Vincentis, la modella che sostiene di aver avuto contatti quotidiani con Rosario proprio nei giorni della riconciliazione.

Le sue parole hanno riaperto ferite e dubbi, trasformando la coppia più chiacchierata del programma in un caso mediatico. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi è Noemi De Vincentis? cosa è davvero successo? e Alessandra Ciociola sta ancora con Rosario?

Chi è Noemi De Vincentis: la modella che accusa Rosario e mostra le chat

Noemi De Vincentis, 23 anni, modella e influencer, è la protagonista delle nuove rivelazioni che stanno scuotendo Temptation Island 2026. Secondo la sua versione, il primo contatto con Rosario sarebbe avvenuto il 7 agosto su Instagram. Dopo un primo scambio, lui avrebbe continuato a cercarla, fino a riprendere a sentirsi con lei alla fine del mese.

Dal 29 agosto, i due sarebbero passati su WhatsApp, con conversazioni quotidiane. Il punto più delicato riguarda il 14 settembre, giorno della puntata in cui Rosario e Alessandra hanno deciso di tornare insieme. Noemi sostiene che Rosario le abbia scritto durante e dopo la messa in onda, mantenendo un tono sereno e scherzoso. Quando lei gli ha chiesto spiegazioni dopo aver visto la riconciliazione in TV, lui avrebbe risposto di non focalizzarsi troppo sulla televisione. Una frase che ha acceso il caso mediatico e che ha spinto Noemi a rendere pubbliche le conversazioni.

Il confronto con Alessandra Ciociola: chat inviate, ringraziamenti e nuove tensioni

La situazione è esplosa quando le conversazioni sono diventate pubbliche. Noemi racconta che Rosario avrebbe cancellato alcuni messaggi e l’avrebbe accusata di cercare visibilità. Lei, invece, sostiene che dalle chat emergerebbe un interesse reciproco e nega che si trattasse di semplici “contatti professionali”.

A quel punto sarebbe intervenuta direttamente Alessandra Ciociola. Secondo Noemi, la fidanzata di Rosario l’avrebbe contattata per chiedere chiarimenti e visionare le conversazioni. La modella racconta che Alessandra si è fatta mandare le chat, l’ha ringraziata e le ha detto di non avere nulla contro di me.

Una reazione sorprendente, che mostra quanto Alessandra volesse capire cosa fosse realmente accaduto dietro le quinte dello speciale.

Ma le indiscrezioni parlano di un epilogo diverso: secondo alcune fonti, Rosario e Alessandra si sarebbero lasciati di nuovo, trasformando il loro riavvicinamento in un caso mediatico.

Le versioni contrastanti e la domanda finale: Alessandra e Rosario stanno ancora insieme?

A complicare il quadro è arrivata la versione di Deianira Marzano, che ha smentito le accuse rivolte a Rosario. Secondo l’influencer, sarebbe stata Noemi a cercare insistentemente Monetti, arrivando persino a proporgli una vacanza insieme. Deianira ha dichiarato di aver ricevuto gli screenshot, ma di non averli pubblicati perché “non compromettenti”.

Due verità opposte:

quella di Noemi, che parla di chat quotidiane e interesse reciproco;

quella di Deianira, che difende Rosario e accusa la modella di inseguirlo.

In mezzo, c’è Alessandra Ciociola, che ha visto le conversazioni e ascoltato entrambe le versioni. Le ultime indiscrezioni parlano di una rottura definitiva, ma la coppia non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale.

La domanda resta aperta: Alessandra e Rosario stanno ancora insieme o questa volta è davvero finita?