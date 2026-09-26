Manfredonia, “Quando la partecipazione incontra la ricerca: il popolo inquinato può far rifiorire i territori”

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Quando la partecipazione incontra la ricerca: il popolo inquinato può far rifiorire i territori

A cinquant’anni dall’incidente che ha cambiato la storia industriale e sociale di Manfredonia, l’incontro propone un confronto tra quattro territori – Manfredonia, Taranto, Marghera e Venafro – accomunati da importanti processi di industrializzazione e dalle conseguenze che questi hanno prodotto sulla comunità, sulla salute e sull’ambiente.

Auditorium C. Serricchio

sabato 26 settembre

18:00-20:30

Modera la prof.ssa Ross Porcu.

L’ingresso è libero. La comunità è invitata a partecipare.