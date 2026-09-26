Manfredonia, sventato furto alla IP sulla Statale 89: intervengono Guardie Giurate Casalino e Carabinieri.

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I malviventi fuggono e abbandonano le sigarette. Decisivo il rapido intervento

MANFREDONIA – Tentato furto nella notte al distributore IP sulla Statale 89, all’uscita di Manfredonia in direzione Foggia. Il tempestivo intervento delle Guardie Particolari Giurate dell’Istituto di Vigilanza Casalino e dei Carabinieri ha impedito ai malviventi di portare a termine il colpo.

L’allarme è scattato intorno alle 03:32, quando la Centrale Operativa dell’Istituto Casalino ha ricevuto la segnalazione e disposto immediatamente l’invio dell’autopattuglia di zona.

La Centrale Operativa ha quindi allertato le proprie pattuglie di pronto intervento e richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine tramite il 112.

Dopo appena qualche minuto, sul posto arrivano contemporaneamente la pattuglia dell’Istituto di Vigilanza Casalino e una pattuglia dei Carabinieri.

Alla vista dell’imminente intervento, i malviventi si erano già dati alla fuga, abbandonando sul retro diversi quantitativi di sigarette che erano stati predisposti per essere portati via.

Dai primi controlli è emerso che gli autori avevano praticato un varco nella recinzione posteriore e forzato un accesso sul retro dell’attività. Secondo una prima verifica effettuata dal titolare, non risulterebbe sottratta merce, salvo ulteriori accertamenti.

L’episodio evidenzia ancora una volta come la sinergia tra gli Istituti di Vigilanza Privata e le Forze dell’Ordine, unita all’impiego di sistemi e tecnologie avanzate per la sicurezza, rappresenti uno strumento fondamentale per la prevenzione e il contrasto dei reati sul territorio.