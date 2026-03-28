L’eredità festeggia Fabrizio, il retroscena svelato da Marco Liorni: ‘si vergognava’

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Settimana brillante per L’Eredità che, a pochi giorni dalla splendida vittoria di Giulia, si ritrova ancora una volta a festeggiare. Stavolta il protagonista è Fabrizio, un concorrente romano dal sorriso timido e dalla determinazione sorprendente. Su di lui, Marco Liorni ha svelato un dettaglio curioso che aggiunge un tocco di umanità alla sua impresa.

I protagonisti della puntata del 28 marzo de L’Eredità

Vittoria, dopo una Ghigliottina sfortunata, ha scelto di rimettersi in gioco con coraggio. Ha affrontato una sfida intensa contro Mirko, Silvia, Fabrizio, Chiara, Laura e Ivan. La campionessa ha dimostrato grinta e lucidità, superando i giochi con sicurezza fino a tornare al Triello e poi ai 100 Secondi, dove si è trovata faccia a faccia proprio con Fabrizio, in un duello carico di tensione.

Fabrizio campione con portafogli: quanto ha vinto

Dopo aver sconfitto Vittoria ai 100 Secondi, Fabrizio si è seduto alla Ghigliottina con un montepremi iniziale di 180.000 euro. Proprio in questo momento, il campione ha lasciato emergere un suo lato più personale: suona la tuba nella banda comunale di Civitavecchia, tra sfilate di festa e concerti che riempiono le piazze. Un dettaglio semplice, ma capace di raccontare molto di lui.

La cifra iniziale, però, si è assottigliata passo dopo passo, fino a fermarsi a 5.625 euro. Le parole da collegare erano “Pace”, “Scherzo”, “Colpo”, “Clima”, “Quarto d’ora”. Un enigma sottile, quasi sfuggente. Poi l’intuizione, quella che cambia tutto: “Brutto”. Ed è lì che il gioco si trasforma in vittoria.

Marco Liorni svela: ‘si vergognava’

Prima dell’esplosione di gioia, Liorni ha condiviso un retroscena che rende tutto ancora più significativo. “Ci ha detto che erano 20 anni che voleva venire a L’Eredità. La mamma gli diceva di andare. Lui non voleva venire, si vergognava. Ora ha 40 anni, non può ancora vergognarsi“. Fabrizio diventa così il nuovo campione con portafoglio e una storia che sa di riscatto personale.