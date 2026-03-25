L’Eredità festeggia Giulia: la sua reazione davanti al montepremi finale

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Il 25 marzo non è una semplice data sul calendari, per la giovane Giulia è diventato un ricordo inciso a fuoco, uno di quelli che restano per tutta la vita. A soli 18 anni, la campionessa di Torri di Quartesolo è riuscita a conquistare la sua prima vittoria a L’Eredità. Un traguardo che ha fatto esultare non solo lei, ma anche i tanti fan della storica trasmissione condotta da Marco Liorni, rimasti colpiti soprattutto dalla sua autentica e travolgente reazione finale.

L’Eredità, puntata 25 marzo: Giulia vince e gioisce in modo autentico (video)

Dopo due tentativi andati a vuoto, alla terza Ghigliottina è arrivato il momento della svolta. Prima di potersi concedere il brindisi con le professoresse Greta e Linda, Giulia ha affrontato sei avversari determinati, uno dopo l’altro. Nessuno, però, è riuscito a fermare la sua corsa. Con lucidità e grinta, gioco dopo gioco, Giulia ha riconquistato il suo posto davanti all’ultima sfida.

Il montepremi iniziale di 160.000 euro si è progressivamente ridotto, fino a fermarsi a 40.000 euro. Cinque parole, cinque indizi da decifrare come pezzi di un enigma: “Vicino”, “Necessario”, “Richiedere”, “Considerato”, “Turistico”. Giulia le osserva, le collega, le sente quasi vibrare tra loro, e alla fine scrive una sola parola: “Visto”. Ne è convinta, lo dice con una sicurezza che tradisce emozione e speranza, pochi istanti prima che Marco Liorni apra la cartelletta. E quella convinzione si trasforma in realtà: “Visto” è proprio la soluzione della Ghigliottina del 25 marzo.

Poi arriva il momento che tutti ricorderanno. Giulia resta immobile per un istante, la bocca spalancata, incredula davanti alla conferma. Il tempo sembra fermarsi, prima di sciogliersi in una frase semplice e potentissima: “Mamma e papà, ho vinto”. È lì che l’emozione trabocca, attraversa lo schermo e raggiunge il pubblico a casa, che festeggia con lei, come se quella vittoria fosse un po’ di tutti.