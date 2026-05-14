L’Eredità, cifra record per Stefano con la terza super vincita: nel finale una romantica dichiarazione d’amore

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Record storico a L’Eredità con Stefano, il super campione del momento. Da quando è arrivato nel game show di Rai 1, il concorrente ha conquistato non solo le simpatie degli spettatori e di Marco Liorni, ma ha anche messo a segno tre grosse vincite. Gli sono bastate appena 12 puntate per superare quel traguardo che finora apparteneva all’indimenticabile Guido Gagliardi, vincitore di 337.000 euro. Un risultato clamoroso che consegna Stefano agli annali della storica trasmissione, trasformandolo nel nuovo simbolo del quiz preserale più amato della tv italiana.

Stefano torna alla Ghigliottina e vince per la terza volta una cifra clamorosa

Oltre a Stefano e Caterina, quest’ultima reduce da una Ghigliottina poco fortunata, altri cinque concorrenti hanno cercato di conquistare almeno un posto al Triello. In studio si sono sfidati Gianni, Ennio, Francesca, Michael alla sua quarta presenza e Marika, in una puntata dal ritmo serrato e carica di colpi di scena.

Dopo la puntata del 14 maggio, Stefano non potrà più essere soprannominato “Mister 250.000 euro”, perché il campione ha centrato una terza vittoria da sogno. Dopo aver battuto Ennio e Caterina al Triello, il protagonista de L’Eredità si è accomodato al tavolo della Ghigliottina con un montepremi iniziale di 200.000 euro. Una cifra che ha subito un solo dimezzamento, trasformandosi poi in una vincita da capogiro grazie alla parola “COLLETTO”. La soluzione si legava perfettamente agli indizi “Albero”, “Bianco”, “Gioiello”, “Pizzo” e “Diplomatico”, regalando al pubblico un finale esplosivo.

Record per il concorrente che ha vinto 350.000 euro: romantica dichiarazione sul finale

Terzo brindisi nel giro di pochi giorni per Stefano, che continua a vivere un’avventura incredibile. Con quest’ultima impresa, il campione ha raggiunto la cifra record di 350.000 euro in gettoni d’oro, diventando ufficialmente il concorrente più vincente nella storia de L’Eredità. E mentre in studio partiva l’applauso liberatorio, Stefano ha scelto di festeggiare nel modo più romantico possibile, dedicando la vittoria e una dolce dichiarazione d’amore alla fidanzata Marianna. Un momento tenero, quasi da finale cinematografico, che ha reso ancora più speciale una serata già entrata nella leggenda del programma.