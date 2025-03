Le Cantine Spelonga primeggiano al Mondial du Rosè

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le Cantine Spelonga primeggiano al Mondial duRosè – Vinalies Internationales 2025: tre prestigiose medaglie per i vini di questa cantina del territorio.

Le Cantine Spelonga conquistano i migliori punteggi in uno dei più autorevoli concorsi internazionali: Grande Oro per il Ninù rosato ed Oro per il Marilina Rosè nella sessione Mondial du Rosè, Oro per il Tyron nella sessione VinaliesInternational.

Il Vinalies Internationales in Francia è un concorso tra i piùimportanti ed influenti al mondo, una fonte affidabile di raccomandazioni e riferimento per tutti gli appassionati di vino. A garanzia di questa qualità, gode del patrocinio dei tre organismi più importanti e rappresentativi del settore vitivinicolo : l’OIV (Organizzazione Internazionale della vigna e del vino), l’UIOE (Unione Internazionale degli enologi) e VINOFED (federazione Mondiale dei principali concorsi internazionali di vini e liquori).

Tutte le giurie, unanimamente, hanno decretato e premiato la grandissima qualità dei vini Spelonga; tutti e tre i vini sono prodotti da Nero di Troia, il vitigno simbolo della nostra terra.

Vincono quindi le nostre radici, la nostra storia e i prodotti delle nostre terre.

“Siamo sempre stati convinti che i prodotti del nostro territorio hanno una marcia in più, servono solo impegno, pazienza e passione”, racconta Marilina Nappi, responsabile delle Cantine Spelonga.

“Avevo solo 20 anni quando ho iniziato ad avvicinarmi a questo mondo e volevo a tutti i costi imparare, conoscere, far parte di qualcosa di unico, di familiare, di eccellente. Conquistare questi traguardi mi da sempre più la certezza di aver intrapreso la strada giusta. Sono circondata da collaboratori con cui lavoro in armonia, con cui scambio suggerimenti, impressioni, sensazioni. Vogliamo mantenere integre le nostre radici e valorizzare la nostra cultura. Sono convinta che ogni bottiglia racchiuda non solo vini dal carattere inconfondibile ma anche storie di vita vera.”

Le etichette delle Cantine Spelonga parlano davvero della storia di una famiglia e di un territorio:

il Marilina Rosè è dedicato proprio a Marilina, Il Ninù rosato invece è la dedica speciale che Marilina fa a suo padre Carmine, in dialetto chiamato “Ninù”, mentre il Tyron richiama un cavallo di razza (come è il Nero di Troia) e le crepe del terreno che spesso, nelle caldi estati, si scorgono nei vigneti.

Le Cantine Spelonga continuano a valorizzare il territorio, producendo vini unici e riconoscibili per il richiamo alla terra di origine.