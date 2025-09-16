L’azienda Bio Sottolestelle dona un sala multimediale alla Parrocchia Sant’Onofrio di San Giovanni Rotondo, dove poter sognare e progettare

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’azienda Sottolestelle di San Giovanni Rotondo, azienda specializzata nelle produzioni di prodotti Biologici con diffusione nazionale ed internazionale ha pubblicato oggi:

“C’è un filo invisibile che unisce le persone, le idee, le scelte. È il filo che trasforma un gesto

individuale in un seme di cambiamento e che, quando intrecciato con i gesti degli altri,

diventa un tessuto capace di abbracciare il futuro.

Con questo spirito, Sottolestelle ha scelto di donare alla Comunità di San Giovanni

Rotondo e alla Parrocchia Sant’Onofrio una sala multimediale, uno spazio pensato per

i giovani, per accendere curiosità, passioni e possibilità.

Crediamo che sostenere i ragazzi significhi investire sul domani. Per questo, la sala sarà

luogo di crescita e di conoscenza, aperto a chi desidera coltivare il proprio talento.

Ad animarla ci sarà Luciano La Porta, designer della nostra azienda, che non solo ne ha

curato la realizzazione con competenza e dedizione, ma offrirà gratuitamente corsi di

Fondamenti di Grafica ai ragazzi dai 17 ai 19 anni.

Un dono di tempo e di esperienza che trasforma uno spazio in un’occasione di futuro.

L’inaugurazione di questa sala rappresenta il cuore dell’evento, a cui seguirà un momento

conviviale di festa con i nostri collaboratori, i dipendenti e tutti gli amici che vorranno

condividere con noi questa gioia.

La serata porterà il titolo “We are People”, perché siamo convinti che ognuno di noi, da solo, possa fare la differenza, ma che insieme possiamo davvero cambiare il mondo.

Non si tratterà soltanto di un evento, ma di un atto d’amore verso la comunità, verso la terra, verso le nuove generazioni.

“We are People” non è soltanto un tema: è la promessa che, come persone, possiamo lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato. Desideriamo ringraziare Don Leo per la sua disponibilità e il grande entusiasmo con cui ha sostenuto la realizzazione del progetto