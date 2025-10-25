[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Laura Pausini conquista Miami: il Billboard Icon Award è suo!

Quando una voce italiana conquista il mondo, non è solo una vittoria personale, ma un trionfo collettivo.

E questa volta il tricolore ha sventolato alto a Miami, dove Laura Pausini è stata premiata con il Billboard Icon Award 2025, durante i Billboard Latin Music Awards del 23 ottobre al James L. Knight Center.

Un riconoscimento che consacra la nostra Laura come una delle figure più influenti della musica contemporanea, amata non solo in Italia ma in tutto il mondo latino, dove da anni è un punto di riferimento culturale e musicale.

Una serata da regina latina

L’atmosfera al James L. Knight Center era quella delle grandi occasioni: eleganza, emozione e applausi a scena aperta.

Quando il nome di Laura Pausini è stato annunciato per il Billboard Icon Award, la sala si è illuminata.

Sul palco, Laura ha incantato tutti con una performance da brividi, interpretando “Mi historia entre tus dedos”, la versione spagnola del celebre brano italiano “La mia storia tra le dita”. Un omaggio raffinato e pieno di sentimento a quel ponte musicale che da sempre unisce Italia e America Latina.

Avvolta in un abito elegante firmato Giorgio Armani, la Pausini ha portato con sé tutta la classe del Made in Italy, mescolata all’energia latina che l’ha sempre caratterizzata.

Le parole del cuore

Nel suo discorso di ringraziamento, Laura ha commosso tutti con la sua autenticità:

“Essere italiana e sentirmi così latina è un privilegio enorme, possibile solo perché voi me lo avete permesso. Voglio ringraziare questa Laura — quella che non si è arresa quando le dicevano di no, che ha continuato a cantare anche quando sembrava difficile.”

Parole semplici ma potenti, che riassumono il percorso di una donna che non ha mai smesso di credere nella musica come linguaggio universale.

Ha poi ringraziato il pubblico latino, che da sempre la sostiene con calore:

“Mi hanno adottata da quando ero un’adolescente. Questa è anche la loro vittoria.”

Il nuovo singolo e il tour mondiale

L’emozione del premio è arrivata a pochi giorni dal lancio del suo nuovo singolo, “La mia storia tra le dita”, reinterpretato in quattro lingue: italiano, spagnolo, portoghese e francese.

Un progetto ambizioso che anticipa il grande IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027, in partenza il 27 marzo da Pamplona, in Spagna.

Il tour toccherà America Latina, Stati Uniti, Europa e naturalmente l’Italia, promettendo uno spettacolo emozionante, prodotto da Friends&Partners, che racconterà in musica la sua straordinaria carriera.

Parallelamente, è in arrivo anche il nuovo album “IO CANTO 2”, pubblicato da Warner Music, che unirà brani inediti e reinterpretazioni di grandi classici della musica latina e italiana.

I protagonisti della notte latina

La cerimonia dei Billboard Latin Music Awards 2025 è stata un vero concentrato di stelle.

Bad Bunny ha dominato la scena con 11 premi, incluso il titolo di Billboard Top Latin Artist of the 21st Century.

Karol G si è portata a casa sei riconoscimenti, confermandosi la regina del pop urbano femminile.

Tra i premi speciali, Peso Pluma ha ricevuto il Vanguard Award, dedicato all’innovazione musicale, mentre Elvis Crespo è stato inserito nella Latin Billboard Hall of Fame, a coronamento di una carriera iconica.

Eppure, il momento più emozionante è stato tutto di Laura Pausini, unica artista italiana a ricevere un premio in una serata dominata dal mondo latino.

Una carriera che parla tutte le lingue

Con oltre 75 milioni di dischi venduti, più di 6 miliardi di streaming, un Grammy Award e il titolo di “Person of the Year 2023” assegnato dalla Latin Recording Academy, Laura Pausini è molto più di una cantante: è una bandiera della musica italiana nel mondo.

Ha calcato palchi leggendari come il Radio City Music Hall di New York, la Royal Albert Hall di Londra e il Madison Square Garden, portando il suo messaggio di passione e autenticità in oltre 40 Paesi.

Il Billboard Icon Award è solo l’ennesima conferma del suo status di leggenda vivente — una donna che ha saputo unire culture, lingue e generazioni, restando sempre fedele a sé stessa.

L’abbraccio di un mondo intero

Laura Pausini non è solo una star, ma una storia di determinazione e amore per la musica.

Dal Festival di Sanremo del 1993 al palco di Miami del 2025, la sua voce continua a unire persone diverse sotto una sola melodia: quella dell’emozione.

E noi, da qui, non possiamo che dire:

Grazie Laura, per portare nel mondo il suono dell’Italia e il calore dell’anima latina.

A cura di Antimo DJ

foto di copertina: Laura Pausini – dal profilo ufficiale Facebook @LauraPausini