Laura Freddi in difesa di Bonolis: "È un uomo buono"

La recente rivelazione di Sonia Bruganelli in tv ha scatenato un vero e proprio putiferio mediatico, amplificato dalle dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli, che ha svelato presunti tradimenti ai danni...

La recente rivelazione di Sonia Bruganelli in tv ha scatenato un vero e proprio putiferio mediatico, amplificato dalle dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli, che ha svelato presunti tradimenti ai danni di Paolo Bonolis. Secondo la blogger, l'opinionista avrebbe avuto una relazione con un noto chirurgo romano per diversi anni, mentre era ancora sposata con il conduttore Mediaset.

Le parole di Laura Freddi su Paolo Bonolis

In questo clima di gossip e polemiche, Paolo Bonolis ha scelto di mantenere il silenzio, evitando commenti sulla vicenda. Tuttavia, la sua ex fidanzata storica, Laura Freddi, ha deciso di intervenire, esprimendo il suo dispiacere per la situazione. Durante il programma "Storie di donne al bivio" di Monica Setta, Freddi ha dichiarato: «Non si merita tutto questo tritacarne mediatico. È un uomo buono e ama la famiglia», auspicando che la situazione venga chiarita al più presto.

Riguardo al suo rapporto con la Bruganelli, Freddi ha dimostrato una postura pacificatrice: «Se la dovessi incontrare la saluterei con affetto, perché non sono né vendicativa né rancorosa». Con queste parole, Laura Freddi ribadisce il suo desiderio di vivere in armonia, lasciando alle spalle il passato e cercando serenità nel presente.