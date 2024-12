Laura Freddi risponde a Sonia Bruganelli: “Speravo potessimo diventare amiche, non mi ha più risposto”

Laura Freddi sarà ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio nella puntata che andrà in onda stasera, mercoledì 4 dicembre 2024, su Rai Due alle 23.25. Le anticipazioni fanno sapere che tra le varie cose la nota showgirl replicherà anche alle recenti frecciatine di Sonia Bruganelli.

Durante la sua ospitata a Belve l’ex moglie di Paolo Bonolis ha detto che da quando il suo matrimonio è giunto al capolinea Laura Freddi ha tirato una certa vitalità e va nei programmi per parlare di lei. A detta sua prima era carina nei suoi confronti, l’aveva anche proposta come sua sostituta al Grande Fratello quando ha ricoperto il ruolo di opinionista ma il suo atteggiamento ad oggi è cambiato.

Pungenti frecciatine di Sonia Bruganelli contro Laura Freddi, lei replica

La risposta di Laura Freddi alle frecciatine di Sonia Bruganelli non si è fatta attendere. A Storie di donne al bivio in merito al fatto che l’ex moglie di Bonolis dice che parla di lei in televisione per farsi pubblicità ha precisato che fa questo lavoro da quarant’anni. A detta sua forse lei pensa che sia contenta della fine del suo matrimonio, ma non è così.

Laura Freddi ha continuato dicendo che lei e Paolo Bonolis si sono amati una vita fa, negli anni Novanta. Lei sperava che dopo il Grande Fratello lei e Sonia Bruganelli potessero diventare amiche dal momento che tra loro era scattata una certa sintonia. Ha poi svelato: “Poi, un giorno, lei ha smesso di rispondere ai miei messaggi.“ La nota showgirl ha concluso dicendo che ha criticato Sonia in merito a Ballando con le stelle in modo bonario e ironico, non pensava che se la sarebbe presa in questo modo