Largo Baroni Cessa, la commovente storia della piccola Anna Barbetti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia – QUI siamo al 1952 … quando questa via era il fulcro del paese. In codesta strada ,si svolgeva la maggior parte dell’attività – dei noti carrettieri , che ogni giorno si recavano li per lavoro… era un piazza molto grande – oltre al lavatoio in quel luogo c’erano delle cisterne con tant’acqua , dove i carrettieri andavano a riempire le loro botti, per dissetare varie zone del paese.Questa via, era molto popolare – dove ogni giorno c’era sempre un movimento e grande caos…e anche tante litigate…continue in tutte le nuove mattine. Alle spalle del lavatoio esisteva un fabbrica di marmo per pavimenti – con il loro camion per i trasporti del materiale. Ed in una di quelle rumorose mattine accadde una disgrazia!

Una piccola bambina di 14 mesi – mano nella mano alla sorellina di 3 anni per recarsi all’asilo ; venne investita dal piccolo camion della ditta di pavimentazione ; in retromarcia … non la vide proprio così piccola , quell’ angelo all’aria della strada – che la uccise sul colpo di un minuto.

La bambina morta – si chiamava Anna Barbetti! Come narra la storia …Clementina Barbetti sorella.



Di Claudio Castriotta