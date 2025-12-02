SerieTV
L’altro ispettore stasera Rai 1: Vassallo debutta alle 21:30
L’altro ispettore debutta stasera 2 dicembre 2025 alle 21:30 su Rai 1 con Alessio Vassallo nei panni dell’ispettore del lavoro Domenico Dodaro. Accanto a lui Cesare Bocci in una fiction che affronta il tema della sicurezza sul lavoro.
Basata su fatti realmente accaduti
La serie, liberamente ispirata ai romanzi di Pasquale Sgrò, racconta le indagini di Mimmo Dodaro a Lucca. “Una storia che accende i riflettori su un problema reale”, spiega la regia di Paola Randi. Tre serate per una produzione Rai Fiction che unisce thriller e denuncia sociale. Disponibile anche in streaming su RaiPlay.