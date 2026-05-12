Helena Prestes incassa i complimenti di due storiche gieffine: ecco chi

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Helena Prestes continua la sua vacanza lavoro negli Stati Uniti. La modella brasiliana è da ormai due settimane a New York per alcuni impegni con la sua agenzia di moda. Nonostante la distanza ed il fuso orario importante, l’ex concorrente del Grande fratello è solita aggiornare i suoi fans con contenuti e dirette nei suoi canali social. Nel corso delle ultime ore, la compagna di Javier Martinez ha pubblicato un nuovo post nel suo profilo Instagram con alcune sue nuove foto scattate negli Usa. In esse la si vede posare al naturale davanti all’obbiettivo di un fotografo. Immagini che hanno scatenato sia i complimenti da parte dei suoi sostenitori ma anche di due storiche gieffine.

Helena Prestes incassa i complimenti di Stefania Orlando e Dayane Mello

La compagna di Javier Martinez ha ricevuto i complimenti di due storiche gieffine. Stefania Orlando e Dayane Mello hanno commentato il nuovo posto di Helena Prestes coi seguenti commenti: “splendida” e “sorriso bellissimo”. Le due donne hanno un’amicizia di vecchia data con la modella brasiliana. Se Dayane Mello ha conosciuto Helena Prestes durante la tenera età in Brasile, Stefania Orlando ha avuto modo di stringerci un’amicizia nel corso del Grande fratello 2024 dove vi hanno partecipato insieme. Nonostante gli impegni che spesso le tengono distanti, la loro amicizia appare ancora molto solida.