L’altro ispettore seconda puntata stasera Rai 1: trama e cast

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera, 3 dicembre 2025 alle 21:30, va in onda su Rai 1 la seconda puntata della nuova fiction “L’altro ispettore”, che vede protagonista Alessio Vassallo nei panni di un ispettore del lavoro determinato a far rispettare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La serie, liberamente ispirata a fatti realmente accaduti, affronta tematiche attuali e delicate legate agli incidenti sul lavoro e allo sfruttamento dei lavoratori, con un approccio realistico e toccante.

La trama della seconda puntata

La trama della seconda puntata si concentra su un caso particolarmente complesso: l’ispettore si trova a indagare su un’azienda dove si sono verificati diversi infortuni sospetti. Tra pressioni esterne, minacce e ostacoli burocratici, il protagonista non si arrende e continua la sua battaglia per la giustizia. Nel cast figurano anche attori di calibro come John Hannah, che interpreta un imprenditore ambiguo, e altri volti noti del panorama televisivo italiano.

Il successo della serie

La fiction ha debuttato il 2 dicembre con ottimi ascolti, confermando l’interesse del pubblico per storie che parlano di diritti e legalità. “È un progetto che ci sta molto a cuore”, ha dichiarato il regista, sottolineando l’importanza di sensibilizzare il pubblico su temi spesso trascurati. La serie è disponibile anche in streaming su RaiPlay, permettendo di recuperare le puntate perse, proprio come altre importanti fiction Rai.