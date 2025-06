Laboratori di analisi cliniche: garantiamo prestazioni rapide e di qualità per il programma di screening della Regione Puglia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LABORATORI DI ANALISI CLINICHE: GARANTIAMO PRESTAZIONI RAPIDE E DI QUALITA’ PER IL PROGRAMMA DI SCREENING DELLA REGIONE PUGLIA

Foggia, 10 giugno 2025 – I programmi di screening attivati dalla Regione Puglia – tra cui quelli per il tumore del colon retto, della mammella, per l’HCV e, più recentemente, per il diabete – purtroppo non stanno riscuotendo il successo sperato nella Provincia di Foggia. I dati di adesione continuano a rimanere preoccupantemente bassi.

Non è una sorpresa per chi, come noi, da tempo segnala la necessità di coinvolgere tutti gli attori della sanità territoriale. Confcommercio Sanità Puglia delegazione Foggia, Snabilp-Federbiologi Puglia e Confapi Puglia hanno più volte avanzato la richiesta al Dipartimento Regionale e al Consiglio Regionale di estendere la partecipazione ai programmi di screening ai laboratori privati accreditati del territorio. Si tratta di strutture che, già oggi, garantiscono prestazioni rapide e di qualità.

Le nostre richieste sono però rimaste finora inascoltate alcun seguito concreto, mentre si continua a limitare l’accesso agli screening a un numero ristretto di soggetti. Le motivazioni di questa scelta restano poco chiare, ma continuiamo a sperare che si voglia davvero puntare a una sanità più inclusiva ed efficace.

Ricordiamo che i Laboratori di Patologia Clinica presenti nella Capitanata sono perfettamente attrezzati per processare i campioni nella stessa giornata, a differenza delle farmacie che, per esigenze organizzative, li inviano ad altri presidi ospedalieri. I referti prodotti dai laboratori analisi accreditati rispettano rigorosi standard di qualità e sono firmati da Direttori sanitari specializzati. Perché, dunque, non valorizzare queste risorse già presenti sul territorio?

Rivolgiamo un appello ai rappresentanti regionali affinché si pongano obiettivi capaci di includere tutte le realtà sanitarie locali. Promuovere gli screening significa fare diagnosi precoce, ridurre la spesa pubblica per cure complesse e, soprattutto, salvare vite.

Questa la dichiarazione congiunta Confcommercio Sanità Puglia delegazione Foggia, Snabilp-Federbiologi Puglia e Confapi Puglia.