La voce del Gargano: “Canti e suoni della Montagna del Sole”, in anteprima al Festival Carpino in Folk

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LA VOCE DEL GARGANO: “Canti e suoni della Montagna del Sole”, in anteprima

il diario del viaggio sonoro tra le tradizioni targato FESTIVAL CARPINO IN FOLK

Nel cuore del FESTIVAL CARPINO IN FOLK, la serata del 7 agosto 2026 si configura come un viaggio sonoro attraverso le radici più autentiche del Gargano, terra antica e ricca di tradizioni. Uno dei tanti appuntamenti dell’edizione 2026 del FESTIVAL CARPINO IN FOLK realizzato in collaborazione con l’ENTE NAZIONALEPARCO DEL GARGANO.

LA VOCE DEL GARGANO celebra il patrimonio musicale della “Montagna del Sole”, dando spazio ai gruppi di musica popolare provenienti da San Marco in Lamis, Monte Sant’Angelo, San Nicandro Garganico e San Giovanni Rotondo. Tra canti rituali, tarantelle, serenate e suoni ancestrali, l’evento intende restituire al pubblico un mosaico di identità, storie e memorie tramandate oralmente di generazione in generazione. La musica diventa così strumento di racconto collettivo, capace di evocare il legame profondo tra comunità, territorio e spiritualità.

Una serata che non è solo spettacolo, ma anche testimonianza viva di una cultura che continua a risuonare nel presente, mantenendo intatta la sua forza evocativa e la sua funzione sociale.

IL PROGRAMMA

Opening Act ore 21:30

Festa Farina e Folk

La Matracatroppa

I cantori di San Giovanni Rotondo

Ore 23:00

TARANTULA GARGANICA & I CANTORI DI MONTE SANT’ANGELO

E il cast dei supporter del FESTIVAL CARPINO IN FOLK s’arricchisce con l’ingresso in squadra di un nuovo partner. Si tratta di GARGANO E TREMITI DA VIVERE, la neonata App di turismo esperienziale e culturale scaricabile su iOS e Android. Consultandola durante i giorni del Festival avrete gli aggiornamenti continui su tutti gli eventi della manifestazione. Insomma una vera e propria agenda in tempo reale per essere protagonisti al FESTIVAL CARPINO IN FOLK.

Info e contatti 320 8288781 direzioneartistica@carpinoinfolk.it