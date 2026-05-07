Andrea Sempio, Bocellari reputa “agghiaccianti” le intercettazioni

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Nuovo terremoto giudiziario sul delitto di Garlasco. Le recenti intercettazioni attribuite ad Andrea Sempio riaccendono infatti il dibattito sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco, in provincia di Pavia. A intervenire con parole durissime è stata Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, che ha commentato gli ultimi sviluppi investigativi durante la trasmissione televisiva “Realpolitik”.

L’avvocato Bocellari sulle intercettazioni di Andrea Sempio

L’avvocato Bocellari ha definito “agghiacciante” il contenuto dell’intercettazione che coinvolgerebbe Andrea Sempio. Bocellari ha spiegato che, se il testo dovesse essere confermato integralmente e contestualizzato dagli inquirenti, “l’obiettivo sarebbe quello di tirar fuori dal carcere Alberto Stasi il prima possibile”.

Le dichiarazioni arrivano in un momento estremamente delicato dell’inchiesta riaperta sul delitto di Garlasco. Negli ultimi mesi la Procura di Pavia ha infatti riacceso i riflettori su Sempio, già finito al centro delle indagini in passato. Alcuni nuovi elementi investigativi, tra cui intercettazioni e approfondimenti tecnici, starebbero spingendo gli investigatori a rivalutare il quadro accusatorio costruito negli anni.

Nel corso dell’intervista televisiva, Bocellari ha anche raccontato la reazione emotiva del suo assistito dopo aver appreso delle ultime novità. “Si è commosso”, ha dichiarato la legale, spiegando che Stasi avrebbe accolto con forte emozione gli sviluppi emersi dalle nuove intercettazioni.

Il caso continua così a dividere l’opinione pubblica italiana. Alberto Stasi sta scontando una condanna definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata, pronunciata dalla Cassazione nel 2015 dopo una lunga e complessa vicenda processuale. Negli anni successivi sono state avanzate più richieste di revisione del processo, sempre respinte.

Ora però le nuove intercettazioni attribuite a Andrea Sempio potrebbero cambiare ancora una volta lo scenario. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sui contenuti completi delle conversazioni, ma il clamore mediatico è già enorme. La sensazione è che il delitto di Garlasco, a quasi vent’anni dalla morte di Chiara Poggi, sia destinato a restare ancora a lungo al centro della cronaca nera italiana.